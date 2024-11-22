Очередная партия гуманитарного груза отправится на передовую из Нижнекамска

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Почти три тонны шефской помощи отправят в зону специальной военной операции из Нижнекамска. Волонтеры уже укомплектовали посылки. В них — самое необходимое для бойцов.

Нина Евстафьева пишет стихи в поддержку солдат, она даже выпустила несколько сборников. Их кладут в каждую посылку, которые комплектуют волонтеры группы «Гуманитарка Татарстан».

«Ждем победу. Всех ждем. По-матерински примем», — заявила Нина Евстафьева.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нина Александровна, в частности, сформулировала девиз волонтеров, занимающихся плетением масксетей: «Приходите плести сети, ведь на фронте наши дети».

При сборе посылок учитываются пожелания и просьбы солдат.

«Очень много собрали по электрической части. Генераторы, пилы, пушки тепловые, инструменты, белье, вкусняшки и медикаменты. Всё нужно на передовой...» — сказала администратор группы «Гуманитарка Татарстан» Татьяна Никифорова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры группы «Гуманитарка Татарстан» благодарят всех, кто помогал и помогает им собирать помощь для бойцов. Какая эта по счету отправка, они сказать затрудняются — их было очень много. И почти в каждую вместе с необходимыми вещами на фронт отправляются автомобили, которые на передовой очень нужны.

«Отправим автомобиль „УАЗ“. Скомплектуем его также. Мы уже 33 сделали. Приобрели 34-й автомобиль», — пояснил администратор группы «Гуманитарка Татарстан» Сурен Авдоян.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Конвою с посылками предстоит посетить три направления. В путь он отправится на днях. Солдаты получат долгожданные и нужные вещи.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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