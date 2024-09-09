«Очень вкусный»: бавлинцы упаковали 500 пакетиков витаминного чая на СВО

Жители села Васькино Туйралы Бавлинского района готовят травяные чаи для бойцов спецоперации. Такой напиток согревает в холодную погоду и хорошо укрепляет иммунитет. Травы для целебного чая, выращенные и собранные в родных краях, уже в ближайшее время отправятся к нашим солдатам.

Чай заготавливают участники сельского клубного формирования «Умелые ручки». В его состав входят различные травы и листья, собранные мастерицами летом: душица, мята, вишневые, смородиновые, яблоневые листья. В эту смесь добавляют щепотку черного чая и упаковывают в пакетики. Они вкладывают в свое маленькое дело всю душу.

«Собрали достаточное количество такого вот душистого чая, и мы хотим их отправить, чтобы ребята чувствовали: про них не забывают. Мы их помним и ждем. С нашей деревни в зоне СВО служат 11 ребят, каждый раз, когда они приезжают в отпуск, посещают наш дом культуры. Мы общаемся с ними, уточняем, что им там необходимо», — рассказала директор Васькино-Туйралинского дома культуры Лира Сидорова.

У Раисы Бахитовой, как и у Лиры Сидоровой, сын служит в зоне СВО, поэтому они объединились в крепкую, сплоченную команду, в стремлении доставлять ребятам вместе с гуманитарной помощью частичку тепла и заботы.

«Моему сыну 52 года, говорит, дед воевал, всю Великую Отечественную войну прошёл, и я пойду защищать Родину. По силе возможности участвую в сборе гуманитарной помощи ребятам. Вначале мы вязали шерстяные носки, потом начали отправлять продукты питания, потом вязали перчатки, варежки, изготавливали окопные свечи. Сейчас вот готовим чай, надеюсь, и до моего сына дойдет», — поделилась женщина.

Неравнодушные жители села Васькино Туйралы очень активно помогают бойцам с самого начала акции «Своих не бросаем». Все стараются участвовать в добром деле и поддержать ребят, участвующих в спецоперации.

«На СВО ведь таких нормальных условий нет, чтобы чай кипятить и заварить. А вот этот пакетик в кружку бросил и пей, мы и сами попробовали, очень вкусный чай получается», — поделился Юрий Белов.

Старанием жителей села расфасовано уже более 500 чайных пакетиков. Душистый травяной чай из целебных трав бойцам отправят вместе с гуманитарным грузом.

Со 2 сентября те, кто заключают контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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