Глава многодетной семьи пригласил Путина на Ямал покататься на оленях

Фото: kremlin.ru

Глава многодетной семьи и оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа пригласил Президента России Владимира Путина приехать прокатиться на белых оленях. Во время общения с главой государства он отметил, что в тундре его знает каждый ребенок. Трансляцию встречи провели в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

«Вас очень в ямальской тундре любят. Каждый ребенок ваше имя знает. Разговаривать начинают, скажет: „Мама, у меня путинские деньги есть, купи мне молоко. Покатаем вас на трех белых оленях. Внук отлично катает“», — сказал пожилой участник форума.

В ответ на вопрос главы государства о допустимой скорости езды на оленях он рассказал, что сани могут разогнаться до 70 километров в час.

«Пояс безопасности нужен?» – пошутил российский лидер.

Напомним, сегодня Путин принял участие в заключительном дне форума «Родные-Любимые» на ВДНХ. Мероприятие приурочено к старту Года семьи в РФ. Президент пообщался с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Вечером в московском парке также пройдет церемония зажжения «семейного огня», в которой примет участие пара молодоженов из Татарстана.