Супругам Зиятдиновым из Татарстана передадут семейный огонь на форуме в Москве

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ огонь из Свято-Троицкого монастыря в Муроме зажжет семейный очаг «Сердце России». Участие в церемонии примут пары из разных регионов, которые заберут символические чаши с пламенем, официально дав старт Году семьи в своих субъектах.

Татарстан на церемонии представит молодая супружеская пара Самата и Сюмбель Зиятдиновых, которые зарегистрировали свой брак на полях выставки-форума «Россия». Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

«2 декабря они зарегистрировали свой брак на выставке-форуме в День Республики Татарстан. Очень яркая, красивая и улыбчивая пара», – рассказала она.

Отмечается, что в церемонии, помимо татарстанцев, примут участие гости из Северной Осетии, Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской областей, Республики Коми, Якутии и других регионов.

Мероприятие пройдет на главной уличной сцене ВДНХ. Праздничный концерт начнется в 20.00, а зажжение лампад — после 21.00. Вход свободный.

Молодые люди познакомились, когда учились в Карадуванской гимназии в Балтасинском районе Татарстана. Сейчас Самат учится в КНИТУ-КАИ по направлению «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», с 2019 года играет в Поволжской любительской хоккейной лиге. Сюмбель – магистрант кафедры «Промышленная безопасность» КНИТУ (КХТИ), параллельно работает на кафедре. Молодые люди оба выросли в многодетных семьях. На выставке-форуме «Россия» 2 декабря они продемонстрировали весь процесс подготовки к настоящей традиционной татарской свадьбе.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Сегодня днем он посетит форум «Родные-Любимые» и встретится с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».