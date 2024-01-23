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«Чем больше детей, тем лучше»: Путин посетил форум «Родные-Любимые» в Москве
Многодетные семьи – это опора для всей страны, поэтому, чем больше детей будет рождаться, тем лучше, заявил Президент России Владимир Путин на форуме «Родные-Любимые». Глава государства встретился с победителями всероссийских семейных конкурсов на ВДНХ. Трансляцию проводят в Telegram-канале пресс-службы Кремля.
«Чем больше детей, тем лучше. Вы знаете, наверное, что мною был подписан указ о статусе многодетной семьи. Об этом люди, с которыми я встречался, неоднократно просили. Это действительно имеет практическое значение», – сказал российский лидер.
Он выразил надежду на то, что это решение поможет закрепить единый статус за многодетными семьями во всех регионах страны. Напомним, 2024 год в стране Путин объявил Годом семьи. Сегодня вечером по этому случаю в московском парке ВДНХ пройдет церемония зажжения «семейного огня», в котором примет участие пара молодоженов из Татарстана.
Форум «Родные-любимые» проходит с 19 по 23 января. В нем приняло участие более тысячи человек, в числе которых семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приёмные семьи, семьи героев России и ветеранов СВО.
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