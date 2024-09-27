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Общество 27 сентября 2024 19:13

Синоптики предупредили о надвигающемся на Татарстан очень крепком ветре

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Синоптики предупредили о надвигающемся на Татарстан очень крепком ветре
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра, 28 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем на территории республики будет дуть сильный южный и юго-западный ветер порывами от 15 до 20 м/с (в Казани — до 18 м/с).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.

При этом в ночные часы кое-где на юге и востоке региона возможны слабые заморозки на почве — до нуля градусов.

Подробнее о погоде в республике и глобальном потеплении климата читайте в материале «Татар-информа» «Этот год уникальный для Татарстана»: метеорологи ожидают бабье лето в октябре.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #сильный ветер
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