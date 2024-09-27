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Синоптики предупредили о надвигающемся на Татарстан очень крепком ветре
Завтра, 28 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Как ночью, так и днем на территории республики будет дуть сильный южный и юго-западный ветер порывами от 15 до 20 м/с (в Казани — до 18 м/с).
При этом в ночные часы кое-где на юге и востоке региона возможны слабые заморозки на почве — до нуля градусов.
Подробнее о погоде в республике и глобальном потеплении климата читайте в материале «Татар-информа» «Этот год уникальный для Татарстана»: метеорологи ожидают бабье лето в октябре.
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