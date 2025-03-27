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Культура 27 марта 2025 18:55

Объявлена дата проведения церемонии вручения «Золотой маски» 2025 года

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Объявлена дата проведения церемонии вручения «Золотой маски» 2025 года
Новое здание театра Камала
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска» пройдет в Казани 26 июня 2025 года. Об этом сообщили во время церемонии награждения победителей театральной премии «Тантана» («Триумф»).

В предыдущем сезоне татарстанские театры завоевали сразу шесть «Золотых масок». Две награды получил спектакль «Муть. Мухаджиры» театра Камала, три – «Авиатор» Театра кукол «Экият». Спецприз достался постановке «Приключения Рустема» Татарского ТЮЗа имени Кариева.

При этом в сезоне 2023-2024 годов на соискание Национальной театральной премии России «Золотая маска» претендует только один спектакль из Татарстана. На награду в категории «Лучшая мужская роль. Драматический театр» номинирован ставший на днях заслуженным артистом РФ Илья Славутский, сыгравший Клавдия в постановке «Гамлет» театра имени Качалова.

Премия «Золотая маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» является Владимир Машков.

#Золотая маска
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