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Культура 26 марта 2025 11:45

Илья Славутский удостоен звания заслуженного артиста России

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Илья Славутский удостоен звания заслуженного артиста России
Илья Славутский
Фото: © «Татар-информ»

Актеру и режиссеру Илье Славутскому, народному артисту Татарстана, присвоено почетное звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Сорокашестилетний артист отмечен «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в тексте указа.

Именно Илья Славутский оказался в сезоне 2023-2024 годов единственным представителем Татарстана, претендующим на получение Национальной театральной премии России «Золотая маска». Актер, сыгравший Клавдия в постановке «Гамлет» театра имени Качалова, номинирован в категории «Лучшая мужская роль. Драматический театр».

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#илья славутский
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