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Обход Нижнекамска и Челнов хотят достроить до конца года
В Татарстане строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов собираются завершить до конца текущего, 2024 года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.
«До конца года мы очень надеемся обход Набережных Челнов запустить», — сказал журналистам заместитель Председателя Правительства РФ.
В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов войдут четырехполосная автодорога протяженностью 81 километр, десять мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. Обход станет частью трассы М12 «Восток», которую 21 декабря 2023 года запустил Президент РФ Владимир Путин.
Платная магистраль, которая связала Москву и Казань, будет продолжена до Екатеринбурга. Ее строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В начале июня на обходе Нижнекамска и Челнов началась укладка верхнего слоя асфальта. К середине июня техническая готовность моста через Каму на этой дороге достигла 75%.
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