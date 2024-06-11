Техническая готовность моста через Каму на обходе Нижнекамска достигла 75%

Строительство русловых опор моста через Каму на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов выполнено на 98%. Общая техническая готовность искусственного сооружения составляет 75%, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«К строительству русловых опор приступили в октябре 2022 года. Специалистам предстояло за полтора года соорудить семь опор высотой от 22 до 51 метра», – говорится в сообщении.

На сегодня готовы опоры со второй по седьмую. На первой опоре забетонированы насадки и подферменные площадки.

Для сокращения сроков строительства моста при устройстве буронабивных свай использовали по две буровые установки на фундамент. В самый пик работ задействовали четыре буровые установки.

Применялся также метод бетонирования опор скользящей опалубкой, благодаря которому сроки возведения сократились в два-три раза.

Строительство эстакадных опор выполнено на 80%. Рабочие монтируют балки и ведут устройство пролетного строения эстакадной части моста, строят подходы к нему.

Кроме того, продолжается сборка металлических блоков пролетного строения моста. На данный момент на седьмую, шестую, пятую, четвертую и третью опоры надвинули 576 метров конструкции, что составляет две третьих от всей длины пролета. Полностью собрать металлическое пролетное строение и надвинуть его на опоры планируется августе.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Затем специалисты опустят пролет на опоры моста и начнут устройство мостового полотна, монтаж освещения и установку барьерного ограждения.

Мост через Каму протяженностью 1,3 км будет стоять на 22 опорах. Это будет самое длинное искусственное сооружение на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень. Его строят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Нацпроекты исполняются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.