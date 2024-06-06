На обходе Нижнекамска и Челнов началась укладка верхнего слоя асфальта

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Работы проводятся на втором и третьем этапах дороги, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«На всей дороге необходимо уложить более 1,2 млн тонн асфальтобетона. Для обеспечения необходимой прочности проезжей части предусмотрена укладка трех слоев асфальтобетона общей толщиной 23 см», – отметили в ведомстве.

На основном ходу трассы устройство основания дорожной одежды выполнено на 65%. На всем протяжении обхода уложено более 48 км верхнего слоя основания, более 43 км нижнего слоя и 9 км верхнего слоя покрытия. В этом году рабочие уложат 841 тыс. тонн асфальтобетона. Все работы завершатся в сентябре.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Для производства смеси на обходе смонтировано пять асфальтобетонных заводов. Для выпуска асфальтобетонных смесей на складах временного хранения заготовлено 484 тыс. тонн инертных материалов. На территории строительных городков также установлены бетонные заводы и грунтосмесительные установки.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов войдут четырехполосная автодорога протяженностью 81 км, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений.