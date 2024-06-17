Путепровод возле села Шингальчи на обходе Челнов построен на 95%

Путепровод возле села Шингальчи на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов построен на 95%. Искусственное сооружение протяженностью 70 метров возводят на втором этапе дороги, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Для строительства четырехпролетного путепровода установили пять опор, смонтировали 20 железобетонных балок и монолитную плиту пролетного строения», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, рабочие установили деформационные швы, нанесли гидроизоляцию и уложили нижний слой покрытия. В ближайшее время дорожники начнут устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Специалисты смонтировали барьерное и перильное ограждения, наружное освещение, организовали водоотвод с проезжей части. Еще предстоит установить дорожные знаки и нанести разметку. Работы по обустройству завершатся в августе.

Всего на втором этапе обхода будет построено восемь мостов и два путепровода. Сейчас их техническая готовность составляет 80%.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов включает четырехполосную автодорогу протяженностью 81 км, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. Работы планируется завершить до конца этого года.