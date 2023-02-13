Обвиняемый в убийстве пятилетней девочки с ДЦП рассказал суду о том, что заботился о ней

Сегодня в Верховном суде РТ продолжилось судебное следствие по делу об убийстве девочки с ДЦП, совершенном приятелем ее матери. На скамье подсудимых – 38-летний местный житель Сергей Макаров. Ему предъявлено обвинение в убийстве, а также в угрозе убийством, причинении вреда здоровью средней и легкой степени тяжести. Свою вину он не признает.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На сегодняшнем заседании судья допрашивал подсудимого. Мать погибшей девочки и ее сестра, которые проходят по делу потерпевшими, на заседание не явились и судебное следствие единогласно решили продолжить без них.

Суд начал выяснять подробности драки между подсудимым и потерпевшими за несколько дней до трагедии: «Вы давали показания о событиях девятого мая, что телесные повреждения, которые нанесены потерпевшим ваших рук дело, но удары вы нанесли, отмахиваясь...».

— Зачем после того, как вы повалили Надежду на пол, вы ударили ее рукой по лицу?

— Это было уже в процессе драки, мы наносили друг другу обоюдные удары. Я ее не специально повалил, мы просто упали. Она и ее сестра нападали на меня, я продолжал защищаться и в результате драки повалил ее.

— Если вы защищались, зачем после того, как повалили, начали наносить удары в лицо?

— Драка ведь продолжалась на эмоциях, я ее и ударил.

— Зачем вы после того, как повалили ее, продолжили бить? Вы же защищались?

— Я как-то вот так не рассуждал в тот момент. Это был инстинкт самосохранения, я не дал себя побить. Пока я лежал на полу они продолжали меня бить.

— Раскаяние какое-то есть у вас?

— Конечно, я звонил и извинялся, потом приехал к ней 11 мая и извинился, а с сестрой Нади я больше не виделся. Я раскаиваюсь в отношении всего этого.

— Вы знали сколько было Варваре лет?

— Я точно не знал дату рождения, но знал, что ей 5 лет.

По словам подсудимого, он знал, что девочка больна, но точный перечень ее заболеваний его не интересовал. Девочку он помогал поить компотом и успокаивал во время судорог.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в одном из жилых домов в поселке Васильево обнаружили тело пятилетней девочки-инвалида со следами побоев. По подозрению в убийстве задержали сожителя ее матери.

По версии следствия, 15 мая Сергей Макаров находился в квартире Надежды и был сильно пьян. В какой-то момент ее дочь стала плакать, что сильно разозлило Сергея. Пока мать находилась в другой комнате, Сергей несколько раз ударил ребенка, в том числе по голове. Он знал, что ребенок из-за своей болезни находится в беспомощном состоянии. Смерть пятилетней девочки наступила через три дня, из-за кровоизлияния в мозг и разрыва связок.

По словам государственного обвинителя, на следующем заседании потерпевшая будет подавать иск о компенсации морального вреда. Заседание начнется с его рассмотрения, после пройдут прения сторон. «Татар-информ» следит за развитием событий.