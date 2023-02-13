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Происшествия
13 февраля 2023  14:32
Дмитрий Шатров

Обвиняемый в убийстве пятилетней девочки с ДЦП рассказал суду о том, что заботился о ней

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Сегодня в Верховном суде РТ продолжилось судебное следствие по делу об убийстве девочки с ДЦП, совершенном приятелем ее матери. На скамье подсудимых – 38-летний местный житель Сергей Макаров. Ему предъявлено обвинение в убийстве, а также в угрозе убийством, причинении вреда здоровью средней и легкой степени тяжести. Свою вину он не признает. 

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На сегодняшнем заседании судья допрашивал подсудимого. Мать погибшей девочки и ее сестра, которые проходят по делу потерпевшими, на заседание не явились и судебное следствие единогласно решили продолжить без них.

Суд начал выяснять подробности драки между подсудимым и потерпевшими за несколько дней до трагедии: «Вы давали показания о событиях девятого мая, что телесные повреждения, которые нанесены потерпевшим ваших рук дело, но удары вы нанесли, отмахиваясь...». 

Зачем после того, как вы повалили Надежду на пол, вы ударили ее рукой по лицу?

— Это было уже в процессе драки, мы наносили друг другу обоюдные удары. Я ее не специально повалил, мы просто упали. Она и ее сестра нападали на меня, я продолжал защищаться и в результате драки повалил ее.

Если вы защищались, зачем после того, как повалили, начали наносить удары в лицо?

— Драка ведь продолжалась на эмоциях, я ее и ударил.

Зачем вы после того, как повалили ее, продолжили бить? Вы же защищались?

— Я как-то вот так не рассуждал в тот момент. Это был инстинкт самосохранения, я не дал себя побить. Пока я лежал на полу они продолжали меня бить. 

Раскаяние какое-то есть у вас?

— Конечно, я звонил и извинялся, потом приехал к ней 11 мая и извинился, а с сестрой Нади я больше не виделся. Я раскаиваюсь в отношении всего этого. 

Вы знали сколько было Варваре лет?

— Я точно не знал дату рождения, но знал, что ей 5 лет. 

По словам подсудимого, он знал, что девочка больна, но точный перечень ее заболеваний его не интересовал. Девочку он помогал поить компотом и успокаивал во время судорог. 

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в одном из жилых домов в поселке Васильево обнаружили тело пятилетней девочки-инвалида со следами побоев. По подозрению в убийстве задержали сожителя ее матери. 

По версии следствия, 15 мая Сергей Макаров находился в квартире Надежды и был сильно пьян. В какой-то момент ее дочь стала плакать, что сильно разозлило Сергея. Пока мать находилась в другой комнате, Сергей несколько раз ударил ребенка, в том числе по голове. Он знал, что ребенок из-за своей болезни находится в беспомощном состоянии. Смерть пятилетней девочки наступила через три дня, из-за кровоизлияния в мозг и разрыва связок.

По словам государственного обвинителя, на следующем заседании потерпевшая будет подавать иск о компенсации морального вреда. Заседание начнется с его рассмотрения, после пройдут прения сторон. «Татар-информ» следит за развитием событий.

 

#Убийство #дети дцп
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