Сожитель жительницы Татарстана задержан по подозрению в убийстве ее 6-летней дочери с ДЦП

Шестилетняя девочка с ДЦП найдена мертвой дома – в картире одного из домов поселка Васильево Зеленодольского района Татарстана.

На голове девочки было несколько травм. Изначально была версия, что травмы ребенку были причинены по неосторожности, но позже стало известно, что по подозрению в совершении убийства задержан 38-летний сожитель 42-летней матери девочки.

По данным источника агентства, в момент совершения преступления мужчина был пьян. Все подробности трагедии предстоит установить следствию.





