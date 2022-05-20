news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
20 мая 2022  23:43

Сожитель жительницы Татарстана задержан по подозрению в убийстве ее 6-летней дочери с ДЦП

news_top_970_100

Шестилетняя девочка с ДЦП найдена мертвой дома – в картире одного из домов поселка Васильево Зеленодольского района Татарстана. 

На голове девочки было несколько травм. Изначально была версия, что травмы ребенку были причинены по неосторожности, но позже стало известно, что по подозрению в совершении убийства задержан 38-летний сожитель 42-летней матери девочки. 

По данным источника агентства, в момент совершения преступления мужчина был пьян. Все подробности трагедии предстоит установить следствию. 

 

 


 
 

#убийство ребенка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100