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Ру Тат
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Происшествия
23 мая 2022  14:43
Полина Шевчук

Арестовали подозреваемого в убийстве пятилетней девочки-инвалида в Татарстане

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Зеленодольский городской суд избрал меру пресечения 38-летнему подозреваемому в жестоком убийстве 5-летней девочки с ДЦП в поселке Васильево. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В судебном заседании представитель прокуратуры Зарина Михайлова поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметил Галиев.

 

Фото: © прокуратура РТ

Подозреваемый своей вины не признал. Решением суда мужчина на два месяца отправлен в СИЗО.

Также в прокуратуре отметили, что расследование уголовного дела взято на особый контроль в надзорном ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что тело 5-летней девочки-инвалида со следами побоев на голове было обнаружено в квартире одного из домов в поселке Васильево. По подозрению в убийстве ребенка задержан 38-летний сожитель матери. По данным следствия, нетревый мужчина несколько раз ударил ребенка рукой по голове. Мать увидев, что девочка не подает признаков жизни, вызвала медиков, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.


 

 

 

 

#Убийство #убийство ребенка #Прокуратура РТ
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