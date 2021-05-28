Обвиняемому в крахе ТФБ Роберту Мусину прокурор запросил почти 15 лет колонии

Гособвинение просит отправить экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина в колонию общего режима на 14 лет и 9 месяцев. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими крах Татфондбанка. Сумма ущерба достигает 53 млрд рублей.

Во время прений прокурор Динар Чуркин и Руслан Губаев еще раз огласили обстоятельства дела Мусина. По версии следствия, самый тяжкий ущерб ТФБ его экс-глава нанес, выдав кредиты группе компаний DOMO. Сумма ущерба по этому эпизоду составляет 18 млрд рублей.

Кроме того, обвинение попросило лишить Мусина всех госнаград, поскольку он, по меннию прокуроров, не заслуживает оказанное ему доверие. Гражданские иски сторона обвинения поддержала в полном объеме.

Смягчающими обстоятельствами прокуроры назвали частичное признание вины, положительные характеристики и наличие на иждивении детей.

Свою вину Мусин признал частично. По словам прокурора, на вину экс-банкира указывают показания самого эка-главы ТФБ, а также потерпевших и свидетелей. Кроме того, о его причастности к краху банка говорят заключения экспертов, протоколы обысков и документы, изъятые у экс-главы банка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани судят экс-главу ТФБ Роберта Мусина. Свою вину он не признает. Для установления точной суммы ущерба защитник Мусина просил о проведении экономической экспертизы. Суд в ходатайстве отказал.

