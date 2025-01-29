Обвинение требует посадить жительницу Зеленодольска за смерть ребенка на 11 лет в колонию

Сегодня в Зеленодольском городском суде состоялось финальное слушание по делу 27-летней местной жительницы Марины Каримовой. Ее обвиняют в убийстве четырехмесячного сына.

На сегодняшнем судебном заседании состоялись прения сторон. Гособвинение посчитало справедливым наказанием для обвиняемой – лишение свободы сроком на 11,5 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 6 января прошлого года в Зеленодольске скончался четырехмесячный ребенок. На допросе мать малыша и ее сожитель утверждали, что играли с ребенком, подкидывая вверх.

Экспертиза показала, что мальчик скончался от травмы спинного мозга. Позже мать призналась следователям, что младенец плакал и никак не успокаивался, тогда она начала трясти его – именно это и стало причиной смертельной травмы, считает следствие.

На женщину возбудили уголовное дело по по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть». Ее задержали и отправили в СИЗО, а 6 июня стартовал судебный процесс по делу. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Уже в суде Каримова уверяла, что не трясла и не подбрасывала малыша.

«У Айзата были полузакрытые глаза. Я изо всех сил пыталась привести его в чувства, делала искусственное дыхание. Он хотя бы издавал какие-то вздохи. Я быстро собралась и выбежала на улицу. Во дворе стояла молодая пара, я попросила их вызвать скорую. Это было в январе, мы зашли в подъезд. Я надеялась, что он еще жив, женщина успокаивала меня, говорила: "Смотри, он еще живой, смотрит на тебя". Затем приехала скорая, и я передала ребенка врачам», — рассказывала журналистам в суде Марина Каримова.

Выяснилось, что женщина лишена права на четверых ее старших детей: трое из них находятся под опекой у государства, еще один живет у родственников. Ее брат планировал забрать младшего ребенка, но женщина не согласилась – говорила, что хотела воспитать сама хотя бы его.