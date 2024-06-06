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Происшествия 6 июня 2024 18:46

В Зеленодольске стартовал суд по делу матери, которая затрясла ребенка до смерти

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В Зеленодольском городском суде приступили к рассмотрению дела местной жительницы Марины Каримовой, которая обвиняется в причинении смерти своему четырехмесячному ребенку.

Как установило следствие, 6 января 2024 года в квартире сожителя Каримовой было найдено тело ребенка. Медики установили, что смерть наступила в результате кровоизлияния в спинной мозг.

На допросе мать и отчим ребенка рассказали, что играли с малышом, подкидывая в воздух. Однако позже женщина призналась, что ребенок плакал и никак не успокаивался. В результате женщина начала его трясти. Именно эти действия, по версии следствия, стали причиной смертельной травмы.

На женщину возбудили уголовное дело по по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть». По решению суда ее поместили под стражу.

Позже стало известно, что у женщины, помимо погибшего малыша, еще трое детей. В отношении них она лишена родительских прав.

Потерпевшим по делу был признан сводный брат подсудимой, однако он не явился на первое судебное заседание. На процессе зачитали обвинительное заключение, после чего было принято решение перенести заседание на другой день.

#суд
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