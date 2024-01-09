Глава СК взял на контроль гибель младенца в Зеленодольске

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти младенца в Республике Татарстан.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, 6 декабря 2023 года в квартире одного из жилых домов в Зеленодольске было найдено тело младенца с различными травмами.

В настоящее время следователи расследуют уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.