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Глава СК взял на контроль гибель младенца в Зеленодольске
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти младенца в Республике Татарстан.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, 6 декабря 2023 года в квартире одного из жилых домов в Зеленодольске было найдено тело младенца с различными травмами.
В настоящее время следователи расследуют уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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