Обвинение по делу о стрельбе в гимназии №175 зачитал прокурор РТ

фото: Елена Саляхова

Обвинительное заключение начали оглашать по делу о стрельбе в казанской гимназии №175. Резонансное дело стартовало в Верховном суде РТ, позицию обвинения поддерживает группа гособвинителей, которую возглавил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

На скамье подсудимых – 21-летний казанец Ильназ Галявиев. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на него, совершенные общеопасным способом, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

На прошлом судебном заседании Галявиеву продлили арест на полгода. Выяснилось, что подсудимый сменил адвоката. Теперь вместо назначенного его интересы будут защищать сразу два адвоката – Алексей Васильев и Владимир Богдан. Однако в самом начале процесса Галявиев отказался и от них и заявил, что хочет оставить назначенного государством защитника. Кроме того, Галявиев потребовал убрать из зала суда всех журналистов.

Чуть позже Ильназ Галявиев полностью признал свою вину в убийстве девяти человек.

Трагедия произошла 11 мая прошлого года. По версии следствия, Галявиев проник в здание школы и открыл стрельбу. Погибли девять человек – семь гимназистов и два учителя. Еще 32 человека были ранены.