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Происшествия
9 ноября 2022  10:10
Елена Саляхова

Начался суд над Ильназом Галявиевым, устроившим стрельбу в гимназии №175

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Начался суд над Ильназом Галявиевым, устроившим стрельбу в гимназии №175
фото: Елена Саляхова

Верховный суд Татарстана начал рассматривать резонансное дело о стрельбе в казанской гимназии №175. На скамье подсудимых оказался выпускник гимназии Ильназ Галявиев. Именно он, по версии следствия, 11 мая прошлого года ворвался в гимназию и открыл стрельбу. 

Трагедия унесла жизни девяти человек. Тогда погибли семь школьников из 8 «А»,  учительница начальных классов Венера Айзатова и учительница английского Эльвира Игнатьева. Еще 32 человека получили травмы. Новость о трагедии в казанской гимназии не оставила равнодушным никого. Сразу после случившегося люди создали возле школы стихийный мемориал. Люди из разных городов России приезжали в Казань, чтобы почтить память погибших, возложив цветы или игрушки на мемориал. Спустя год во дворе гимназии появился Сад памяти. 
 

 

Фото: © Елена Саляхова 

Ильназу Галявиеву предъявлены обвинения сразу по нескольким тяжким статьям: «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом», «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества». Его признали вменяемым, сам Галявиев свою вину полностью признал. 
 

Позицию государственного обвинения в Верховном суде представляет прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Ожидается, что сегодня огласят обвинение, после чего суд перейдет к допросу потерпевших – 600 человек, в числе которых гимназисты и родные погибших.

#стрельба в казани #ЧП в казанской школе
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