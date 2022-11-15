Обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии отказался сразу от двух адвокатов

Сегодня в Верховном суде РТ начали оглашать обвинительное заключение по делу Ильназа Галявиева – 21-летнего казанца, обвиняемого в нападении на казанскую гимназию №175.

В самом начале процесса Галявиев заявил, что отказывается сразу от двух своих «договорных» адвокатов – Алексея Васильева и Владимира Богдана. Кроме того, обвиняемый потребовал, чтобы из зала суда удалили представителей прессы.

Напомним, что позицию обвинения поддерживает группа гособвинителей, которую возглавил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. В ближайшее время Галявиеву будет зачитано обвинение.

Трагедия произошла 11 мая 2021 года в казанской гимназии № 175. Следствие полагает, что Ильназ Галявиев пришел утром в гимназию, где открыл стрельбу по детям и учителям. В результате нападения погибли девять человек, семеро из них дети.