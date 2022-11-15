Галявиев признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии

Ильназ Галявиев, которого обвиняют в нападении на казанскую гимназию, сегодня в суде полностью признал вину в убийстве девяти человек. Об этом сообщает собственный корреспондент «Татар-информ» из зала суда.

После оглашения обвинительного заключения суд перешел к допросу потерпевших. Одним из первых подробности трагедии рассказал охранник гимназии Мулланур Мустафин. Допрос длился несколько минут, после чего суд объявил перерыв.

Стоит отметить, что суд уже определил порядок судебных заседаний. Планируется, что дело будет рассматриваться три раза в неделю.

Ранее Галявиев отказался сразу от двух адвокатов и потребовал удалить из зала суда представителей СМИ.

