Обучение руководителей штабов «Движения первых» в районах Татарстана стартовало в Казани

В Казани стартовал республиканский проект «Кадровый резерв. Команда движения». Он направлен на обучение лидеров нового Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в районах Татарстана. Принять участие в проекте пожелали более 1,5 тыс. человек, всего были отобраны 75 общественников из 32 муниципалитетов.

«„Кадровый резерв“ — это образовательный проект про коммуникации и знания, которые будут полезны любому, кто видит свое будущее в Республике Татарстан. Задача этого сезона — подготовить кадры для „Движения первых". Специфика в том, что они очень быстро перейдут в актив. Для тех, кто собрался здесь, — это вопрос профессиональной самореализации», — пояснил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

Он добавил, что те, кто сегодня проходит обучение, не обязательно станут лидерами движения в районах республики, всё зависит от их собственного желания, однако «Кадровый резерв» — это необходимая школа для будущих руководителей.

Тимур Сулейманов прочитал вводную лекцию для участников проекта, в которой рассказал о целях, задачах и структуре «Движения первых», а также ответил на вопросы слушателей.

Первый очный этап проекта проходит с 16 по 20 марта на базе Молодежного центра «Волга». В рамках развивающей программы состоятся лектории, панельные дискуссии, нетворкинги и образовательные сессии. Среди тем — личностный рост, основы эффективной коммуникации и развитие «Движения первых» в республике и другие. По итогам пятидневной программы участники пройдут не только развивающую программу, но и конкурсные процедуры.

«Сегодня мы открыли новый сезон „Кадрового резерва". Мы поговорим о самой организации, узнаем, зачем она нужно и что такое местные отделения. На следующий день нас ждет история с возрастной психологией, участникам расскажут, как взаимодействовать с разной аудиторией», — пояснила исполнительный директор проекта «Кадровый резерв. Команда движения» Алена Бакирова.