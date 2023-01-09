От татарстанской пионерии до всероссийской: Тимур Сулейманов ушел в «Движение первых»

Пост министра по делам молодежи Татарстана покинул сегодня Тимур Сулейманов, он будет возглавлять Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых». Какие задачи придется решать ему в новой должности и кто может занять кресло главы Минмолодежи РТ, выяснил корреспондент «Татар-информа».

Тимур Сулейманов возглавит Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно вовлечь детей и молодежь в создание полезного ресурсного контента»

Первая задача, к выполнению которой Тимур Сулейманов приступит на новой должности, – это формирование актива общественного движения в каждом районе республики. Для этого планируется привлечь лучших специалистов молодежной политики.

«Важно, чтобы пришли инициативные опытные специалисты. Одна из задач нового движения – вовлечь детей и молодежь не только потреблять, но и производить ресурсный, полезный контент в информационном пространстве. Большое внимание будет уделено интернету», – пояснил Сулейманов.

Важно, чтобы всё, с чем взаимодействуют дети и молодежь, отражало базовые ценности. Это возможно при формировании качественного контента, добавил он.

«Движение не будет фильтром. Мы не носим “розовые очки” и понимаем, что невозможно привлечь внимание к нашему контенту через запреты. Это можно сделать только через качество», – уточнил Сулейманов.

Базовым посылом «Движения первых» станет популяризация базовых ценностей. Важно понимать, что это игра вдолгую. Не стоит ждать результата здесь и сейчас, на это потребуется время, считает руководитель отделения.

«Вопрос в том, что должно появиться в школе, чтобы помимо получения знаний там создавалась бы бы среда, в которой хочется проводить время, общаться, реализовать себя и получать надпрофессиональные компетенции. Главное, чтобы это было пропитано ценностями, которые мы формируем. Это касается и отношения к здоровью, собственному развитию, родителям, родной республике, городу, стране», – пояснил экс-министр.

Несмотря на то что целевой аудиторией движения определены школьники и учащиеся колледжей, Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил охватить всю молодежь и детей.

Во всех регионах России «Движение первых» будет работать по 12 ключевым направлениям, но для Татарстана добавлено еще одно – родные языки и национальная культура.

По словам замруководителя Росмолодежи Дамира Фаттахова, назначение Сулейманова руководителем общественной организации – взвешенное и грамотное решение.

«Тимур Джавдетович обладает уникальным опытом работы с молодежными общественными организациями и государственной службы. Он один из лучших специалистов в работе с детьми и молодежью не только в Татарстане, но и в России. Важно, что в должность руководителя регионального отделения “Движения первых” он вступает в статусе помощника Президента РТ. Это подчеркивает особый статус», – сказал Фаттахов кореспонденту «Татар-информа».

Сулейманов возглавлял организацию «Сэлэт», которая на сегодняшний день объединяет порядка 15 тысяч молодых людей Фото: © «Татар-информ»

«Я рос в движении “Сэлэт” с семи лет, оно определило мои ценности, знания, языки, окружение»

У Тимура Сулейманова уже есть опыт работы в молодежном движении. Он возглавлял организацию «Сэлэт», которая на сегодняшний день объединяет порядка 15 тысяч молодых людей. Интересно, что основателем «Сэлэт» является отец экс-министра Джавдет Сулейманов. Поэтому можно говорить о династии руководителей в сфере молодежной политики.

«Я рос в движении “Сэлэт” с семи лет, оно определило мои ценности, знания, языки, окружение. Это все произошло не в школе, а во время общения со сверстниками. Я достаточно четко представляю, как достигнуть заявленных целей “Движения первых”, но здесь не может стоять вопроса о немедленном результате», – поделился Сулейманов.

Он пояснил, что «Сэлэт» в отличие от «Движения первых» не массовая организация. Но при этом есть и много общего. Опыт работы в татарстанской организации очень поможет при формировании нового движения, считает он.

По словам экс-министра, при формировании общественного движения самое главное – создать для детей и молодежи центр притяжения. Необходима среда, чтобы ребята сами хотели стать частью новой организации.

Тимур Сулейманов: «Я рос в движении “Сэлэт” с семи лет, оно определило мои ценности, знания, языки, окружение» Фото: © «Татар-информ»

Многие пользователи социальных сетей выражают мнение, что «Движение первых» по своей сути сходно со Всесоюзной пионерской организацией имени Ленина. Сулейманов с этим не согласен, хотя и не отрицает ряд сходных черт.

«С точки зрения подходов и форм, заложенных в движении, это не пионерия. При этом цель в те времена была схожей – формирование ценностей в востребованной на тот момент парадигме. Сейчас поменялся мир, он стал глобальным. Каналы воздействия на человека стали более разнообразными. В интернете нас как государства сильно не хватает», – поделился мнением экс-министр.

«Новый министр по делам молодежи Татарстана должен стать послом молодежи в Правительстве»

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Тимур Сулейманов поделился своим видением о том, какими качествами должен обладать его преемник в министерском кресле.

«Министр по делам молодежи РТ должен быть максимально открытым. Молодые люди разные, но их объединяет запрос на открытую коммуникацию и диалог. Министр – член Правительства Татарстана, но при этом он выполняет роль посла от молодежи. При этом он должен, как и любой руководитель, быть ответственным и готовым работать 24 часа в сутки», – сказал Сулейманов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-иниформ»

Собеседник «Татар-информа» подчеркнул, что пост министра не обязательно может занять выходец из системы Минмолодежи РТ.

«Мы все команда Президента Татарстана Рустама Минниханова. С тем, кому он доверит этот пост, мы будем слаженно работать. Сегодня нами создана некая экосистема по взаимодействию разных общественных институтов для помощи молодежи в самореализации. Рустам Нургалиевич Минниханов глубоко погружен в вопросы молодежной политики, поэтому я уверен, что кто бы ни возглавил министерство – это будет усиление», – заявил Сулейманов.

По мнению председателя Молодежного парламента при Госсовете РТ Нины Шиминой, новый министр должен быть на одной волне с молодежью и понимать, в чем нуждается молодое поколение.

«Хочется, чтобы министр по делам молодежи Татарстана понимал, по каким направлениям ведомство уже работает успешно, а каким необходимо уделить больше внимания. В частности, я говорю о молодых семьях. Здесь не так активно работает Минмолодежи РТ. Хочется, чтобы это направление получило новый импульс развития», – отметила Шимина.

Нина Шимина считает, что новый министр должен быть на одной волне с молодежью и понимать, в чем нуждается молодое поколение Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она добавила, что также немаловажным для нового министра станет чувство юмора и эмпатия. Именно за таким человеком может пойти молодежь.

«На всех мероприятиях я замечаю, что когда выходит министр и шутит с молодежью, то он привлекает больше внимания. Он должен быть близким к молодым людям, чтобы они распознавали в нем “своего” и охотнее обращались с вопросами», – заключила Шимина.

В свою очередь Дамир Фаттахов считает, что новый министр по делам молодежи Татарстана должен обладать тремя ключевыми качествами.

«Первое – важно разбираться во всех направлениях работы Министерства по делам молодежи. Это реновация молодежных центров, подростковых клубов и детских лагерей, организация летнего отдыха, работа с центрами психологической помощи, грантовая поддержка и многие другие. Второе – умение вести диалог на разных уровнях. Работа с молодежью – это единственная отрасль, которая сформирована по возрастному принципу и работает в поле межведомственного взаимодействия. Важно грамотно выстраивать коммуникацию с коллегами из других ведомств. Третье – необходимо чувствовать и понимать то, что по-настоящему нужно молодым людям от 14 до 35 лет. Нужно быть с ними на одной волне», – выразил мнение Фаттахов.

Один из кандидатов на освободившийся пост – Сергей Миронов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В списке кандидатов на министерский портфель ряд персон от депутата Бариева до главы Миронова

В информационном поле Татарстана ходит много слухов о том, кто станет новым министром по делам молодежи Татарстана. Среди одного из кандидатов некоторые называют главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. У него есть опыт работы в молодежной политике. С 2012 по 2016 год он возглавлял Комитет по делам детей и молодежи Исполкома Казани.

Другим кандидатом называют первого заместителя министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова. При его назначении может повториться история с самим Сулеймановым, который тоже занимал пост первого зама с 2018 по 2021 год.

Другим кандидатом называют первого заместителя министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одним претендентом на должность министра по делам молодежи Татарстана называют депутата Госовета РТ Динара Бариева, который возглавляет в республике движение «Молодая гвардия Единой России».

Если кандидатура норвого министра пока не известна, то список стоящих перед ним задач очевиден. Это запуск цифровой службы психологической поддержки молодежи, формирование программы летнего отдыха и ремонта учреждений. Это те направления работы Минмолодежи Татарстана, которые получили дополнительное финансирование.

Еще один претендент на должность министра – Динар Бариев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Тимура Сулейманова, за годы работы в министерстве он успел реализовать многие из намеченных планов.

«Я ухожу с должности министра со спокойными чувствами. Многие вещи, которые мы задумали на несколько лет, мы уже запустили. Здесь прекрасная команда. На следующий год практически все наши программы получили дополнительное финансирование. У меня нет чувства недосказанности», – поделился экс-министр.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»