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В Татарстане создан координационный совет по взаимодействию с «Движением первых»
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых». Документ опубликован на портале правовой информации.
«Создать Республиканский координационный совет при Раисе Республики Татарстан по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи „Движение первых“», — говорится в документе.
Коллегиальный совещательный орган создан в целях координации и мониторинга деятельности регионального отделения, а также для содействия ему в реализации федеральных программ.
Состав утверждается Раисом РТ Рустамом Миннихановым, он же является председателем совета. Его заместителем утверждена вице-премьер Лейла Фазлеева, секретарем — министр по делам молодежи Ринат Садыков. Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год, отмечается в документе.
Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов.
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