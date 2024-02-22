Общественная палата РТ задействовала блогеров в наблюдении за выборами Президента России

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева встретилась с 14 блогерами из Казани, решившими принять участие в общественном наблюдении за процедурой голосования на выборах Президента Российской Федерации, которые будут проходить, напомним, с 15 по 17 марта.

Валеева подчеркнула, что большая явка избирателей на выборах разного уровня в Татарстане обеспечивается в том числе активным участием молодежи. Она также констатировала, что для блогеров, представляющих молодое поколение, предстоящие выборы Президента страны станут первыми. Кроме того, особенность их в том, что голосование будет трехдневным, а период проведения процедуры голосования непростой для страны.

«Идет СВО: все мы живем наполовину здесь, наполовину с ребятами, которые на СВО. Кроме того, конечно, страна в предвыборной атмосфере столкнулась с оголтелой информационной войной. Массированная большая команда действует против нашей страны, но благодаря новым партнерам, тесному сотрудничеству со странами СНГ ситуация удерживается. Социологи фиксируют небывалую социальную сплочённость – 92% россиян гордятся своей страной. То, что страна плечом к плечу встала, чувствуется во всем. И ни одно из социальных обязательств [не сорвано,] все реализуется», – отметила Валеева.

Важен каждый избиратель, заверила глава Общественной палаты региона. Также важно самому видеть, как происходят многие процессы – для этого и создается команда общественных наблюдателей. Блогеры же в их числе смогут не только наблюдать сами за голосованием, убедиться в его легитимности, но и рассказать об этом своей широкой аудитории – таким образом привлечь своих подписчиков на избирательные участки и повысить доверие к кампании.

«Важно многое видеть самому. Для этого ваша сила незаменима. Ваше участие обеспечивает ещё большую прозрачность. Важно дойти до каждой аудитории, которая в современном мире стала сильно таргетирована, – важно до всех дойти», – пояснила Зиля Валеева.

Она также пояснила, что в Татарстане нет электронного голосования в связи с тем, что этот механизм пока нельзя назвать абсолютно отлаженным и надежным. Оно апробируется сейчас в 27 регионах России.

«Мы решили, что сначала систему нужно довести до ума, чтобы не возникало ощущения, что там что-то несовершенно, что-то подтасовывается», – пояснила Валеева.

Выборная кампания, как и в прежние годы, включает подомовые обходы избирателей. Как сказала Валеева, это уже стало традицией, которая предоставляет еще одну возможность общения граждан страны – обходчиков и потенциальных избирателей.

«Я искренне рада, что у нас в наблюдении теперь есть такое сообщество как блогеры. Когда все общество участвует в процедуре наблюдения, это нам дает материал для дальнейшей оценки и совершенствования этой процедуры», – заключила Валеева.

Блогерство – это на самом деле про дисциплину, акцентировала одна из участниц встречи Алина Сафина. Без регулярности ведения страницы, констатировала она, трудно удержать аудиторию.

«В той нише, в которой ты рассказываешь, красную нить нужно постоянно вести, не уходить в сторону, вправо, влево. Это ответственность, определенные репутационные риски, когда необходимо соизмерять, о чем сказать, о чем не сказать… Блогеры с первых дней ситуации (СВО – прим. Т-и) оказались между двух огней – населением, которое хотело от тебя, лидера мнений, получить [комментарий], и само собой, когда ты сам ещё не переработал, не знаешь, на что можно, а на что нельзя опереться», – сказала блогер.

«Со стороны кажется, что мы шаляй-валяй, но это не так», – поддержал ее Ринат Галиахметов.

Еще одна участница встречи Марина Фунтикова рассказала корреспонденту «Татар-информа», что ходила на выборы и прежде, но впервые будет задействована в них не только как избиратель, но и как наблюдатель.

«В том году я просто сама фотографировала и рассказывала, как все прошло. Наш участок – это наша школа, куда у меня ходят трое детей, учителя там все мои. В этот раз я узнала, что есть такая возможность – блогер-наблюдатель. Конечно, согласилась», – пояснила она.

Ранее, напомним, «Татар-информ» сообщал, что Общественная палата Татарстана будет сотрудничать в наблюдении за выборами с партиями «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).