Общественная палата Татарстана обучит для партии «Новые люди» более 3 тысяч наблюдателей

Общественная палата Татарстана и региональное отделение в РТ политической партии «Новые люди» подписали сегодня соглашение о сотрудничестве на три года при процедуре наблюдения за выборами. Ближайшие выборы, напомним, будут проходить 15, 16 и 17 марта – это будут выборы Президента РФ.

Договоренность скрепили подписями председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева и секретарь регионального отделения в РТ политической партии «Новые люди» Роза Гайнутдинова. Подписанный документ обеспечит участие представителей гражданского общества в наблюдении не только за ближайшими выборами главы государства, но и в сентябре текущего года за выборами в Госсовет Татарстана, в 2025 году – за выборами главы региона, а в 2026 году – за выборами в Государственную Думу.

«Мы собираемся активно вместе с Общественной палатой РТ работать, наши наблюдатели будут благодаря этому соглашению обучаться нюансам наблюдения за выборами и, конечно, будут присутствовать на избирательных участках в дни выборов Президента России в марте этого года. Мы считаем для себя, что очень важно сотрудничать с Общественной палатой по вопросу наблюдения за выборами, потому что у этой организации большой опыт в этом, а мы хотели бы обучаться, так как мы “Новые люди” и наши наблюдатели, в том числе, ”Новые люди”. Мы хотели бы, чтобы все прошло легитимно, открыто и честно и во время этих выборов, и во время последующих», – сказала Роза Гайнутдинова.

К настоящему моменту татарстанское отделение партии «Новые люди» набрало пул в 3 тысячи наблюдателей. Этим количеством, по ее словам, партия предполагает «закрыть избирательные участки по территории всей республики».

«Очень важно начать готовить наблюдателей. Мы открыты к сотрудничеству со всеми организациями – общественными, представителями некоммерческого сектора, ну, и по традиции обычно по подготовке наблюдателей очень активно с нами сотрудничают, в том числе, и партии, отделения которых представлены в нашей республике. Партия “Новые люди” относительно недавно стала парламентской партией – это реально новые люди в политике. Очень важно, чтобы они направляли своих наблюдателей от зарегистрированного кандидата. Они очень открыты к сотрудничеству, чтобы эти наблюдатели были подготовлены. А у Общественной палаты опыт работы по подготовке наблюдателей уже большой. И всех, кто хотел бы направлять на избирательные участки подготовленных, грамотных людей, способных помогать, действительно обеспечить общественное наблюдение, мы готовы учить», – прокомментировала подписание соглашения Зиля Валеева.

Обучение наблюдателей начнется с 12 февраля. Они будут заниматься в группах по два дня с юристами по электоральному праву. Занятия будут организованы как в Казани, в Общественной палате, так и в муниципальных районах Татарстана.

Сами наблюдатели, отметила Валеева, смогут проголосовать с помощью портала Госуслуг РФ в разделе «Выборы» и услуги «Мобильный избиратель».

«Там по заявлению можно выбрать для голосования любой участок, который вам удобнее. По заявлению пользователя переведут с участка по прописке на тот, участок, где он в дни голосования сможет присутствовать по факту. Если не через портал госуслуг РФ, то это также можно сделать в территориальной избирательной комиссии и в МФЦ. Эта возможность доступна 29 января по 11 марта. А с 6 по 11 марта это можно будет сделать в участковых избирательных комиссиях», – пояснила председатель Общественной палаты Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что аналогичное соглашение было подписано между Общественной палатой РТ и региональным отделением партии «Единая Россия» в Татарстане.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ). 29 января Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.