Общественная палата РТ и «Справедливая Россия» будут сотрудничать, наблюдая за выборами

Общественная палата Татарстана подписала сегодня соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года о совместной процедуре наблюдения за выборами с четвертой политической партией – Региональным отделением Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Республике Татарстан.

Ближайшие выборы, для которых общественники и справедливороссы смогут организовать сначала подготовку наблюдателей, а затем и саму процедуру наблюдения в дни голосования, будут проходить с 15 по 17 марта – это будут выборы Президента Российской Федерации.

Подписями соглашение скрепили председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева и председатель Совета Регионального отделения «Справедливой России» в Татарстане Альмир Михеев. Документ о сотрудничестве обеспечит участие представителей гражданского общества в наблюдении не только за ближайшими выборами главы государства, но и в сентябре текущего года за выборами в Госсовет Татарстана, в 2025 году – за выборами главы региона, а в 2026 году – за выборами в Государственную Думу.

«Это соглашение важно не только для нашей партии, оно важно для наших избирателей, в первую очередь. Взаимодействие с Общественной палатой РТ – это действенный механизм контроля за справедливостью, за честностью выборов, который хорошо себя показал на прошлых выборах. Я надеюсь, что и на предстоящих выборах в марте, он также себя хорошо покажет», – прокомментировал подписание соглашения Альмир Михеев.

Председатель Совета Регионального отделения «Справедливой России» в Татарстане отметил, что партия намерена обеспечить присутствие своих наблюдателей на всех избирательных участках Татарстана. А их, напомним, в регионе более 2700.

Зиля Валеева, в свою очередь, подчеркнула, что с Общественной палатой РТ сотрудничают все, кто заинтересован в том, чтобы избирательная процедура прошла открыто, честно, прозрачно, и таким образом обеспечивалась легитимность результатов выборов. А дни выборов, констатировала она, – время самого активного проявления гражданского общества, и важно, чтобы на избирательных участках было обеспечено соблюдение всех законов.

«За эту работу и берутся общественники. С партиями мы работаем прежде всего по подготовке наблюдателей. У партий всегда есть свои предложения, в том числе по положениям, по подготовке наблюдателей. Они изучают и пользуются тем, что уже есть опыт по подготовке наблюдателей в Общественной палате РТ. Мы с удовольствием обменивается опытом с ними. Это всегда практика. Например, у «Справедливой России» в ходе подготовки наблюдателей в прошлый раз своя была программа, с которой мы тоже ознакомились – там были интересные моменты, толковые, деловые предложения. Мы всегда такое тоже берём на вооружение», – пояснила председатель Общественной палаты Татарстана.

На прошлой неделе, напомнила Валеева, аналогичное соглашение было подписано между Общественной палатой РТ и региональным отделением партии «Единая Россия» в Татарстане, между Общественной палатой РТ и отделением партии «Новые люди» в РТ, а также с Татарстанским региональным отделением политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России». Кроме того Общественная палата РТ подписала соглашение о подготовке наблюдателей на выборах с несколькими общественными организациями, представителями некоммерческого сектора.

«Подобные соглашения с партиями мы уже подписывали три года назад на предыдущий электоральный (выборный – прим. Т-и) цикл. Это был взаимный полезный обмен. Но напомню, что могут обращаться в Общественную палату РТ также граждане в частном порядке, которые хотели бы принять участие в этой работе. Идёт активное формирование списка кандидатов в наблюдатели. Отрадно, что эта работа привлекает с каждым годом все больше желающих. Мы всегда активно взаимодействуем и с ЦИК по поводу подготовки выборов, знаем и новации в законодательстве – это все учитывают члены палаты, общественного штаба, которые участвуют в подготовке наблюдателей. Словом, это общая и очень заинтересованная работа. В дни выборов мы как одна команда, заинтересованная в том, чтобы как можно большее количество избирателей пришли на участки, проявили свою гражданскую позицию и чтобы все законы были соблюдены», – акцентировала Зиля Валеева.

Обучение наблюдателей начнется с 12 февраля. Они будут заниматься в группах по два дня с юристами по электоральному праву. Занятия будут организованы как в Казани, в Общественной палате, так и в муниципальных районах Татарстана.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ). 29 января Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.