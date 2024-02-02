Отделение ЛДПР и Общественная палата РТ будут вместе наблюдать за выборами Президента РФ

Общественная палата Татарстана и Татарстанское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России подписали сегодня соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года при процедуре наблюдения за выборами. Ближайшие выборы будут проходить, напомним с 15 по 17 марта – это будут выборы Президента Российской Федерации.

Документ о сотрудничестве подписали председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева и исполняющий обязанности координатора Татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России Руслан Юсупов. Соглашение обеспечит участие представителей гражданского общества в наблюдении не только за ближайшими выборами главы государства, но и в сентябре текущего года за выборами в Госсовет Татарстана, в 2025 году – за выборами главы региона, в 2026 году – за выборами в Государственную Думу.

«На всех предыдущих выборах мы работали с ЛДПР в согласии. Надеюсь, и на сей раз совместно будем обеспечивать прозрачность, открытость и легитимность выборов», – пожимая руку Юсупову, сказала Зиля Валеева.

Комментируя подписание соглашения информагентству, глава Общественной палаты РТ подчеркнула, что ЛДПР – парламентская партия, которая активно участвует в общественном наблюдении и всегда заинтересована в том, чтобы представители более широкого круга общественности участвовали в этом.

«Вчера, подписывая такое соглашение, председатель исполкома ЛДПР на федеральном уровне сравнил общественное наблюдение с надежной кольчугой, которая защищает избирательный процесс от вмешательств из вне. И это на самом деле так, потому что именно объективное наблюдение общественных наблюдателей, которых направляет Общественная палата, представляет самые разные институты гражданского сообщества, общественных объединений. И именно такое общественное наблюдение как раз и обеспечивает и полную прозрачность выборов, и соблюдение всеми участниками избирательного процесса действующего законодательства. И главным образом их заботы – это интересы избирателей», – подчеркнула Валеева.

Представитель Татарстанского отделения ЛДПР сообщил, что региональное представительство партии планирует направить на обучение в Общественную палату РТ не менее сотни наблюдателей.

«Это соглашение – это взаимопомощь между Общественной палатой Татарстана и отделением ЛДПР в республике. Оно значит, что наши наблюдатели на избирательных участках будут более компетентны, пройдя в Общественной палате РТ предварительную подготовку, обучение», – сказал Руслан Юсупов.

Обучение наблюдателей начнется с 12 февраля. Они будут заниматься в группах по два дня с юристами по электоральному праву. Занятия будут организованы как в Казани, в Общественной палате, так и в муниципальных районах Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что аналогичное соглашение было подписано между Общественной палатой РТ и региональным отделением партии «Единая Россия» в Татарстане, а также между Общественной палатой РТ и отделением партии «Новые люди» в РТ.