Общественная палата Татарстана и «Единая Россия» договорились о наблюдении за выборами

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Общественная палата Татарстана и региональное отделение партии «Единая Россия» подписали сегодня соглашение о сотрудничестве в сфере наблюдения за выборами Президента России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта и выборами различного уровня, которые будут проходить в течение ближайших трех лет.

Соглашение подписали председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева и руководитель регионального исполкома Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Марат Самигуллин.

«Это соглашение очень важно. Региональным отделением “Единой России” подобное соглашение подписывается не в первый раз. Предыдущее мы заключали в 2020 году. В ближайшие 3 года предстоит большой электоральный цикл: в этом году кроме мартовских выборов Президента России в сентября нас ждут выборы в Госсовет РТ, на будущий год – выборы руководителя республики, в 2026 году – выборы в Государственную Думу. В рамках этого соглашения будет осуществляться совместная, дружная, плодотворная, надеюсь, работа по обеспечению общественного наблюдения за всеми уровнями выборов», – сказал Самигуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также напомнил, что Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» – одно из самых крупных в стране. По его словам, это 126 тысяч членов партии, еще 18 тысяч сторонников.

«Такая крупная организация, пожалуй, даже обязана участвовать в таких важных процессах, как организация наблюдения за чистотой выборов, за правильным подведением результатов. И мы намерены, как и во всех предыдущих избирательных кампаниях, стараться участвовать в организации наблюдения на всех избирательных участках. А их у нас более 2,7 тысяч. Соглашением предусмотрены и консультационные услуги, причем в обе стороны, и организация обучения наблюдателей в обязательном порядке. Те наблюдатели, которые будут рекомендованы нашей партией на избирательные участки, будут в соответствии с регламентом оформляться, подаваться заявка, обязательно, в том числе, согласие от каждого наблюдателя», – пояснил руководитель регионального отделения «Единой России».

Глава Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева подчеркнула, что выборы в регионе на протяжении уже нескольких циклов характеризуются тем, что в них активно принимает участие молодежь – причем и как избиратели, и как наблюдатели.

«У нас уже подписаны подобные соглашения о наблюдении за выборами с несколькими молодежными организациями. Это и организации молодежи, работающей на предприятиях республики, это и большая организация Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан, это и Лига студентов РТ, студенческие отряды. Есть различные некоммерческие организации, которые также возглавляются молодыми людьми, и они также принимают участие», – рассказала Валеева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она подчеркнула, что общественное наблюдение – очень хорошая школа, поскольку позволяет знать о выборах не понаслышке, а самому увидеть весь их механизм. В том числе принимать участие и в подсчете голосов, познакомиться подробно с организацией работы избирательных комиссий и т.д.

«Это действительно огромный объем работы, в котором участвует много и членов избирательных комиссий, и в последние годы все выборы трудно представить без общественных наблюдателей. Это стало неотъемлемой чертой наших выборов. То, что такую школу проходят активные граждане, и прежде всего молодежь, это одна из характерных черт выборов для Татарстана», – сказала Валеева.

Глава Общественной палаты Татарстана также напомнила, что наблюдателей на выборы направляет не только Общественная палата РТ, но и все участники выборов. Имеют право направить своих наблюдателей официально зарегистрированные кандидаты, организации, партии, зарегистрировавшие своих кандидатов, и институты общественного контроля из перечня Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

«Мы как Общественная палата не позднее, чем за три дня направляем списки наблюдателей от нашей организации. По законодательству, отмечу, каждый субъект направляет не более трех наблюдателей. После обучения наблюдению за выборами кто-то из наблюдателей может все три дня выборов работать, кто-то из них может работать с заменой на участках – это допускается. Важно, что в наблюдении участвует практически весь срез общества. Любой человек может прийти и сказать, что хочет участвовать в наблюдении за выборами. Индивидуальных наблюдателей, которые приходили по своей личной инициативе, у нас на прежних выборах тоже было немало. Двери общественного штаба открыты для всех», – сообщила собеседница.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом она отметила, что благодаря возможности взять открепительный лист с избирательного участка по месту прописки, голосовать сами наблюдатели могут на тех же участках, где выполняют гражданскую миссию общественного контроля за процедурой выборов.

До регионального представительства партии «Единая Россия» и молодежных организаций республики соглашения о сотрудничестве при наблюдении за выборами Общественная палата Татарстана подписала также, например, с Федерацией профсоюзов Татарстана, Советом ветеранов, движением «Под крылом семьи», Республиканской общественной организацией «Женщины Татарстана», Ассоциацией представителей малого и среднего бизнеса РТ и пр.

2 февраля ожидается подписание аналогичного соглашения с региональным отделением ЛДПР и партией «Новые люди», на следующей неделе – с партией «Справедливая Россия».

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ). 29 января Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.