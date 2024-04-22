Образы леса тюрков: в «Хазинэ» откроется выставка мастеров Татарстана «ORMAN. TÜRK»

В Национальной галерее «Хазинэ», подразделении музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, откроется интерактивная выставка «ORMAN. TÜRK». В переводе с тюркского название означает «Лес. Тюрки». В нее вошли произведения более десятка художников Татарстана, преимущественно старшего поколения, работы которых переосмысливают тюрко-татарские мифы и легенды.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«На выставке будет представлено творчество Надира Альмеева, Эрота Зарипова, Анатолия Пашина, Баки Урманче, Файзрахмана Аминова, Ахсана Фатхутдинова, Галины Анютиной, Наили Кумысниковой, Альфии Замиловой, Нины Кузьминых, Рады Нигматуллиной, Кадима Замитова, Науфаля Адылова и т.д. Словом, золотой фонд художников Татарстана – пятидесятники, шестидесятники, семидесятники. Это художественные столпы Татарстана, плеяда мастеров, которая выросла на народных традициях, поэтому они с большим чувством воспринимают свои корни и народные образы, символику, которые передавались им от их бабушек и дедушек. Самая молодая из участников выставки, пожалуй, – Альфия Ильясова (Саргин)», – рассказала «Татар-информу» куратор проекта, ученый секретарь Музея ИЗО Татарстана Гульнара Мансурова.

Причем, подчеркнула собеседница агентства, будут экспонироваться работы, которое очень редко видит публика. Тем не менее их удалось объединить тематикой Года семьи. Дальновидно с расчетом на гостей БРИКС в Казани этим летом проект будет осуществлен на трех языках – татарском, русском и английском.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Это не исторический проект. Это именно образы нашего творческого наследия, нашего общего прошлого. Проект о том, как художники-современники через себя пропускают исторические образы, как они у них живут. Это в любом случае коллективный разум с представлениями о своем прошлом – это духовное путешествие в прошлое. При этом выставка интерактивная и располагается в зале параллельном интерактивному залу выставки “Встреча. Николай Фешин. Степан Эрьзя”. Посетители будут взаимодействовать с мультимедиа, скульптурами, с войлочными игрушками и войлочным ковром, которые можно будет трогать. Как и скульптуры», – пояснила Мансурова.

Впервые будет экспонироваться войлочный «Татарский сказочный ковер». Его создала в прошлом году Альфия Саргин. Он создан ею в древней традиции войлоковаляния и имеет размеры 2 на 3 метра. На его создание художницу вдохновил «Урман» – первый интерактивный проект Музея ИЗО Татарстана, который можно было увидеть в прошлом году в Галерее современного искусства с мая по сентябрь. Ковер будет выставляться на полу зала интерактивной выставки.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Также посетители увидят, конечно, живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство. В интерьерах выставки на трех языках будут проводить мероприятия с детьми и их родителями.

«Поскольку проект посвящен Году семьи, много внимания мы уделим посетителям с детьми. Готовим мероприятия для детей разного возраста – игры специальной детской программы, программа для подростков. И это все интерактивно с взаимодействием с экспонатами для погружения в культуру тюркских народов», – подчеркнула куратор проекта.

Выставка «ORMAN. TÜRK» будет работать в галерее «Хазинэ» до 28 июля. Но с большой вероятностью, уточнила Гульнара Мансурова, после может быть продлена. В день вернисажа, 24 апреля в 16.00, посетить выставку смогут бесплатно все желающие.

Напомним, что 2024-й объявлен Годом семьи в России по указу Президента Владимира Путина.