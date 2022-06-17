Художник Альфия Саргин презентовала ALFA DNK татар в Галерее современного искусства

ALFA DNK – с таким названием в Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, открылась выставка живописи, медиапроизведений и арт-объектов. Созданы они, в том числе ковер размером 2 на 3 метра, художницей Альфией Саргин, которая много путешествует и следует теориям Отто Рерига, Абрара Каримуллина, Теодора Шурра о связи между татарским народом и племенами североамериканских индейцев.

«Два года назад Альфия пришла к нам со своим проектом. Хотела работать с живописью. Сегодня здесь вы увидите несколько локаций – видеоарт, удивительные картины на двух этажах... За такое время углубиться в другую цифровую культуру, потому что до этого она была абсолютно плоским художником, который занимался живописью и графикой, – это непостижимо. Но она справилась с этим. Это международный проект», – подчеркнула директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Заполнившие второй и третий этажи галереи картины сопровождает их мультимедийная трансляция на стены двусветного пространства (между этажами). В них оживают яркие образы, созданные Саргин, – отдельный мир будто другого солнца и экзотического для средней полосы России колорита. Как подчеркивает автор, выставка – поиск самоидентификации, генетических связей татар и народов мира, рассказ о тюркской цивилизации и экологическом сознании. Художник поблагодарила гостей вернисажа, которых оказалось немало.

«Это совершенно чрезвычайно и это делает наш художник из Татарстана. Это вопрос о своих корнях, о том, что художник, как и большинство людей, кто любит свой народ, не может оставаться безразличным к глобализации. Произведение – это всегда послание от художника, но художник всегда выражает то, что чувствуем мы все вместе, что нас беспокоит», – обратил внимание заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, художник из Набережных Челнов Шамза Шарипов.

«Очарован», – признался председатель Союза художников России в РТ Анатолий Крылов. Синтез жанров, отметил он, помогает восприятию искусства, которое к тому же оживает.

«Альфия Саргин очень изящная, очаровательная, в ней все сочетается — эстетичность, красота. Она призналась мне, что долго изучала этот зал перед выставкой. И, действительно, композиционно здесь все выстроено идеально, ни одного изъяна нет. Когда смотришь, получаешь огромное эстетическое удовольствие от сочетания художник – музей – зрители. Искренне поздравляю! Я рад, что в нашем Союзе художников есть такие талантливые, современные», – сказал Крылов.

Одним из самых ярких и динамичных авторов в Союзе художников Татарстана, раскрывающим раз за разом новые горизонты, назвал Альфию Саргин соорганизатор Общественной организации «Клуб татарского искусства и культуры» Казани, руководитель Ассоциации художников-каллиграфов РТ, галереи Татарского шамаиля и каллиграфии «Алиф» Рустем Шамсутов.

«Это очень эмоциональный проект, который всех нас удивил. Есть такая теория о связи тюрков и индейцев, Альфия эту теорию воплотила в искусстве. Здесь важны яркие, открытые цвета. Здорово, что в этом большом красивом зале представлены эти картины – думаю, это только начало, будем ждать продолжения», – резюмировал Шамсутов.

Выставку ALFA DNK в Галерее современного искусства можно будет посмотреть до 17 июля.