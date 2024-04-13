Галерея «Хазинэ» организовала выставку «Встреча» незнакомых при жизни Фешина и Эрьзи

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Всю первую линию залов анфилады на третьем этаже галереи «Хазинэ» до 4 августа заняли картины и скульптуры русских гениев первой половины ХХ века Николая Фешина и Степана Эрьзи. Выставка приехала в Казань из Санкт-Петербурга, где экспонировалась в Музее Российской Академии художеств: его исследователи создали ее на сопоставлении творчества и судеб художников.

Будучи современниками, Николай Фешин и Степан Эрьзя не были знакомы друг с другом. Но их творческий и жизненный пути оказались во многом схожи, параллельны. В работе каждый из них сочетал несколько модных в то время направлений в художественной сфере, смешивая импрессионизм, модерн, реализм и экспрессионизм. Разместив произведения Фешина и Эрьзи буквально друг напротив друга и по соседству друг с другом, искусствоведы организовали символичное знакомство художников, а посетителям предоставили возможность убедиться, насколько они были близки по художественному видению.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Привезти в Казань из Петербурга выставку «Встреча. Николай Фешин. Степан Эрьзя» попросил Музей ИЗО Татарстана: в Казани, на родине Фешина, самая большая коллекция его произведений. Масштабная выставка к 140-летию художника проходила в главном здании Музея ИЗО Татарстана (особняке усадьбы Сандецкого) в конце 2021 года. На выставке «Встреча» в галерее «Хазинэ» представлена лишь небольшая часть произведений Фешина из коллекции казанского музея, но здесь есть, например, знаменитое полотно «Бойня», «Портрет Вари Адоратской», «Портрет Н.М. Сапожниковой у рояля», менее известный «Беспризорник» и т.д.

Из 215 произведений Степана Эрьзи в коллекции Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени скульптора в выставке в Санкт-Петербурге участвовало 40, в Казани из них представлены около 15. Это скульптуры из дерева «Женский портрет» 1940 года, «Мать с ребенком» 1929 года, «Материнство» 1922 года, «Автопортрет» 1947 года, созданный также из дерева породы кебрачо «В. И. Ленин» и другие.

«Совершенно удивительное состояние в этих залах – это состояние молодости, яркости мышления, художественного представления. Этот проект делали наши молодые сотрудники. Вы, наверняка, это заметите, это такой свежий, новый взгляд, энергичный. В то же время экспозиция не перенасыщенная. Фешин представлен не весь – есть баланс и гармония между Эрьзей и Фешиным», – сказала на открытии выставки директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Степан Эрьзя, взявший себе псевдоним вместо фамилии Нефедов в честь народа эрзя, из которого он происходил, «родился в глухом мордовском селе, из которого никто никогда никуда не мог выбраться, а ему удалось». На этом сделал акцент кандидат искусствоведения, заведующий научно-исследовательский отделом Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Эрьзи Виктор Махаев.

Фешин в 1920-е эмигрировал в Америку, Эрьзя – сначала во Францию, потом в Аргентину, где прожил 23 года. Но в отличие от Фешина Эрьзя в конце жизни вернулся на родину.

«1927-1950 годы в Аргентине – самые плодотворные годы жизни Степана Эрьзи. Тогда он открыл для себя новый материал – дерево породы кебрачо. Работал на заказ, многое продавал, но много работ оставлял и для себя – знал, что вернется в Россию. И, действительно, когда вернулся в 1950 году, привез своих 250 работ и подарил народу – государству. Но не все согласны были видеть его в Москве», – подчеркнул Махаев.

Перекличка между двумя личностями даже в том, отметила искусствовед, кандидат искусствоведения Екатерина Ключевская, что «у Фешина был творческий и финкнсовый успех в Америке и полное забвение и умолчание на родине».

«Это длилось почти половину ХХ столетия. Только во второй половине [ХХ века] о нем заговорили. Заговорили не сразу с очень положительными оценками, довольно спорно оценивалось творчество некоторыми искусствоведами того времени. Хочется надеяться, что мы доживём, когда в Казани будет открыт мемориальный музей Фешина, который объединит все грани его творческого наследия – и живопись, и огромный пласт графического наследия, и скульптуру, и декоративно-прикладное искусство. И станет центром изучения этого замечательного мастера», – подытожила Ключевская.