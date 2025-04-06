Оборот розничной торговли в Татарстане с начала года вырос на 2,5%

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В январе-феврале 2025 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 260 млрд 334,2 млн рублей. Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го, говорится в докладе о социально-экономическом положении республики, подготовленном Татарстанстатом.

В том числе оборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий за первые два месяца 2025-го достиг 121 млрд 813,9 млн рублей. Это на 2,6% больше, чем за январь-февраль прошлого года.

В свою очередь оборот непродовольственных товаров за два месяца текущего года оказался равен 138 млрд 520,3 млн рублей. Это на 2,4% больше, чем за соответствующий период 2024-го.

При этом оборот розничной торговли по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства в январе-феврале 2025-го составил 141 млрд 112,5 млн рублей. Такие компании показали рост в 6,1%.

Вместе с тем за отдельно взятый февраль оборот розничной торговли достиг 129 млрд 22,0 млн рублей. Он сократился на 0,9% год к году и на 2,5% месяц к месяцу.

Оборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в феврале уменьшился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а непродовольственных товаров – на 1,5%.

Таким образом, в феврале 2025-го впервые почти за два года, с марта 2023-го, оборот розничной торговли в Татарстане сократился в годовом выражении. В месячном выражении он спорадически уменьшался и ранее – например, в январе 2025-го, причем посленовогоднее снижение этого показателя является традиционным.