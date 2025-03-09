Оборот розничной торговли в РТ в январе вырос на 6,1%

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В январе 2025 года оборот розничной торговли в Республике Татарстан составил 131 млрд 312,2 млн рублей. Это на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2024-го, утверждается в докладе о социально-экономическом развитии республики, подготовленном Татарстанстатом.

Вместе с тем по сравнению с декабрем оборот розничной торговли в республике снизился на 18,7%, что может быть связано с длинными выходными и завершением новогодних распродаж.

Оборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе 2025-го достиг 61 млрд 187,4 млн рублей. Это на 5,6% больше, чем в январе 2024-го, и на 19,1% меньше, чем в декабре.

В свою очередь оборот непродовольственных товаров оказался равен 70 млрд 124,8 млн рублей. Это на 6,4% больше, чем за соответствующий период 2024-го, и на 18,3% меньше, чем в декабре.

При этом оборот розничной торговли по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства в январе этого года составил 71 млрд 783,6 млн рублей. Такие компании показали рост в 12,4% в годовом выражении (но снижение на 21,9% месяц к месяцу).

В январе инфляция в Татарстане разогналась до 10,03%.