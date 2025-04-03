В Татарстане индекс промпроизводства вырос на 5,6% в феврале 2025 года

В Татарстане индекс промышленного производства (ИПП) в феврале 2025 года вырос на 5,6% в сравнении с тем же периодом 2024-го. Такие данные публикует Татарстанстат.

Согласно документу, в республике в феврале снизился объем добычи полезных ископаемых на 5,6% в феврале относительно того же месяца 2024-го. В отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, индекс «упал» на 5,5%.

Также в Татарстане в феврале вырос объем производства мебели (+43,3%), лекарств (+29,9%), машин (+27%), резиновых и пластмассовых изделий (+26,2%) и металлургии (+21,4%). Еще увеличились объемы выпуска в энергосекторе (+4%) и в обрабатывающем производстве (+12%).

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов на форуме «ЭНЕРГОПРОМ-2025» заявлял, что в Татарстане вложили порядка 170 млрд рублей в улучшения электроэнергетики за пять лет.

В свою очередь, министр энергетики России Сергей Цивилев на том же мероприятии сказал, что перед отраслью стоит задача сформировать новую энергетическую систему страны.