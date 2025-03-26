В феврале инфляция в Татарстане оказалась выше, чем в среднем по России

Годовая инфляция в Татарстане в феврале выросла до 10,65% после 10,03% в январе, подсчитал Банк России. Этот показатель в республике выше, чем в среднем по России (10,06%) и в ПФО (10,30%).

Годовой прирост цен на продовольствие в Татарстане увеличился до 13,6% (+1%). Причиной этого стали возросшие издержки производителей и поставщиков, что сказалось на стоимости продуктов молочной, мясной и рыбной продукции. Кроме того, снизились объемы вылова и переработки рыбы.

Цены на непродовольственные товары в прошлом месяце в республике в годовом выражении увеличились на 5,8% (+0,4%). Это произошло из-за роста затрат производителей и поставщиков товаров.

В феврале годовой прирост цен в сфере услуг увеличился и составил 13,50% (+1,6%). Среди причин – рост затрат организаций, а также повышение спроса на отдельные услуги. Например, стали более востребованными автобусные экскурсии, что сказалось на ценах.