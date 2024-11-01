Оборону держит Дукалис: боец из РТ получил четыре боевые награды

Уроженец села Русская Чебоксарка Новошешминского района боец Евгений служит в зоне СВО с октября 2022 года.

За два года он достиг внушительных результатов. Боец имеет четыре награды: медаль Жукова — за выполнение боевых задач (ее он получил месяц назад), «За СВО», медаль «За воинскую доблесть» 2-й степени, медаль «За укрепление обороны РФ».

Недавно Евгений побывал в отпуске на малой родине и рассказал о своей службе и ситуации на СВО.

«Срочку» он проходил в Нижнем Новгороде в войсках МВД. После демобилизации в 2007 году уехал жить в Набережные Челны. На СВО его провожали из Новошешминска.

После боевого слаживания в «Казань-Экспо» и военной подготовки на полигоне 17 декабря 2022 года прибыл на передовую под Угледаром. Боевое крещение принял под огнем вражеской артиллерии вместе с шестерыми земляками, с которыми познакомился на отправке в Новошешминске.

Сегодня Евгений — младший лейтенант, командует взводом, входящим в состав мотострелковой бригады. Офицерское звание и должность получил, пройдя недавно месячные курсы в школе курсантов в Москве. Учиться его послали командиры. Время военное, офицеров не хватает, а Евгений проявил на фронте неплохие организаторские способности.

За эти качества он еще на срочной службе получил ефрейтора (состоял в должности командира отделения), а на боевом слаживании в Казани — младшего сержанта. «Сказали мне: „Езжай, учись, тебя ребята принимают и слушают. Потом возьмешь командование взводом“», — рассказывает военный.

На вопрос, есть ли планы после СВО остаться в кадровой армии, Евгений ответил, что вряд ли, что, если получится, хотел бы преподавать в кадетской школе в Набережных Челнах.

На передовой его знают под позывным Дукалис. Евгений его выбрал по имени одного из героев популярного сериала «Улицы разбитых фонарей». В «Казань-Экспо» один из друзей с Набережных Челнов по имени Андрей подарил ему фуражку с царской кокардой.

«Ребята тут же окрестили меня: „Смотри, смотри, Шматко идет“ (офицер из сериала „Солдаты“ — прим. Т-и). И когда попросили придумать позывной, я решил, почему бы не взять звучную фамилию Дукалиса из другого популярного сериала. Героя, на которого хочется быть похожим», — рассказывает Евгений.

Задача взвода Евгения — закрепиться на занятой штурмовиками территории. Его ребята группами (птурщики, пулеметчики) на неделю уходят на наблюдательные пункты. Дежурят, смотрят, нет ли лазутчиков, стрельбы или другого шевеления на вражеских позициях. Они располагаются между «желтой» и «красной» зонами.

«Куда ребята ходят, там блиндажи поста охраны. Особо следят также, нет ли контактных дронов. Вроде не штурмовики, а прилеты „птичек“ бывают. У каждого взвода свои точки, если что увидели, докладывают мне, а я вышестоящему руководству, где обстрел, где „птички“ летают. Но обычно тихо бывает. С собой берут рюкзак с едой с расчетом на неделю. В течение дежурства я с ними всегда на связи. По возможности созваниваемся. После недели дежурства — неделя отдыха», — объяснил командир.

Евгений рассказал, что линия соприкосновения от постов охраны немного дальше, но, случается, снаряды и в основное расположение взвода прилетают: и с дронов, и артиллерийские.

«Враг от нас в километрах трех. Держим оборону, охраняем территорию, с поддержкой артиллерии в случае чего. Постепенно перемещаемся вперед. Недавно месяц держали на контроле, располагаясь в занятых штурмовиками вражеских блиндажах.

Военный рассказал, что место основной дислокации его взвода оборудовано хорошо:

«Кроме жилых блиндажей, есть баня и столовая подземные. Раньше там располагались другие наши части, они переместились в другую сторону. Ребята стояли, построили, нам передали. Горячую пищу привозит взвод обеспечения, иногда сами готовим, когда и в магазин прокатимся с разрешения руководства», — поделился он.

Гуманитарную помощь им привозят, но Евгений сказал, что не привык просить, что, если что-то нужно, они сами покупают. Например, транспорт — мотоцикл, машину, чтобы передвигаться. Запчасти сначала заказывают и после выезжают за ними, иногда выезжают в Мариуполь, а это путь неблизкий. Местные жители порой приносят что-нибудь. Военным обмундированием и снаряжением вплоть до носков полностью обеспечивает Минобороны.

В отпуск Евгений приезжает в четвертый раз. В Новошешминске был в феврале этого года на концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Встречался со школьниками, рассказывал о своей службе на СВО.

На этот раз, пробыв в отпуске 17 дней, 26 октября Евгений отбыл в расположение своей части.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой