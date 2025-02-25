Обогревают фронт: тетюшане волонтеры создают печи для саперов на СВО

В Тетюшском районе Татарстана группа волонтеров занимается изготовлением металлических печей для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Мастера Николай Антонов, Владимир Курков, Александр Чахирев и Игорь Захаров своими руками создают буржуйки, которые отправляются на передовую.

Всё началось с инициативы по сбору средств для саперов 1234-го полка, где служит более 35 тетюшан.

«На механическом заводе, где мы работаем, организовали сбор денег на рации. В итоге приобрели семь раций и передали их бойцам. А потом задумались, чем еще можем помочь нашим ребятам. Мы понимали, что зима, скоро начнет таять снег, наступит слякоть, сырость. Бойцам нужно где-то согреваться, сушить обувь. Так появилась идея сделать мобильные печки из газовых баллонов», – рассказали Александр Чахирев и Игорь Захаров.

В Тетюшах есть группа умельцев, которых здесь называют «Самоделкиными». Они изготавливают различные металлические конструкции, занимаются сварочными работами. Волонтеры обратились к этим мастерам за советом, и вскоре команда из четырех человек, трое из Тетюш и один из Пролей-Каши, начала работу.

«Организатор и мозговой центр у нас – Павел Захватов, – объяснили волонтеры. – Он договаривается с людьми, ищет материалы, решает, куда лучше направить помощь».

Работа над первой партией печек началась спонтанно.

«Что было под рукой? Газовый баллон, профтруба, электроды, болгарочные круги – их привез тетюшанин из Нижнего Новгорода. Сварили, проверили – получилось хорошо», – пояснили мастера.

Первую партию сделали сразу из девяти штук. После публикации в районной газете жители начали приносить старые газовые баллоны. Работа закипела.

«Сейчас уже 16 печек сварили, на днях отправили. Разведчики сразу забрали себе большую банную печь, – отметил Павел Захватов. – Они так обрадовались, благодарили нас. Конечно, бойцам нужно где-то помыться, постирать вещи. Да, окопные свечи помогают согреться, но одежду с их помощью не высушишь. Саперы попросили еще одну банную печь, ее уже сварили Александр Чахирев и Николай Антонов».

Мастера не просто варят печи, а стараются адаптировать их под нужды бойцов. «Думаем, как сделать удобнее: чтобы обувь можно было сушить, чтобы на печке можно было держать кирпичи, которые сохраняют тепло. Советовались с Виталием Арисовым из батальона «Тимер» – он подсказывал, что лучше добавить».

Ребята отправляют воинам не только печки, но и видеообращения, фотографии. «Нам прислали ответ: всё понравилось, пять печек уже оставили себе, остальные распределят по батальону», – заметили они.

Мастера с благодарностью говорят о тех, кто не остается в стороне. «На улице мороз, мы работаем в сараях, там тоже холодно. Обратились к руководителю лесхоза Раису Халитову – он выделил нам дрова. Теперь топим печку и работаем в тепле», – привели они пример помощи.

Фото предоставлено Галиной Тазетдиновой

Помогают и с материалами. «Металл дорогой, его не так просто достать, но люди понимают, что сейчас он нужнее для фронта, и отдают от души. Нам нужны и расходники – электроды, болгарочные круги, трубы», – объяснили волонтеры.

После того как энтузиасты начали изготавливать буржуйки, к ним присоединились сотрудники стрелкового стенда.

«Каждый помогает, как может. Главное – вклад в общее дело. Чем можем, тем помогаем нашим бойцам», –подытожили мастера.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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