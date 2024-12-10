Объединились ради победы: бавлинка в своем доме организовала пункт помощи бойцам СВО

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Многие жители Бавлов сейчас стараются внести свою лепту в приближение победы в специальной военной операции. Жительница города Ландыш Ганиева в своем доме организовала пункт помощи бойцам СВО. Здесь шьют антидроновые плащи, мастерят окопные свечи, готовят витаминные чаи. Скоро волонтеры планируют начать плетение маскировочных сетей.

У Ландыш Ганиевой в специальной военной операции участвуют два брата. Вместе с матерью, которая очень переживает за своих сыновей, они и решили организовать помощь бойцам.

«Как началась спецоперация, я знала, что мои сыновья не останутся в стороне и пойдут защищать Родину. У них дед прошел Великую Отечественную войну, они очень им гордятся. Мы должны помогать нашим ребятам всей страной, объединиться и вместе идти к Победе», — уверена мать бойцов Рима Каримова.

Дом у семьи большой, места волонтерской деятельности хватает. Под швейный цех оборудовали зал на втором этаже, поставив столы и несколько швейных машин. Первую партию из десяти плащей-невидимок Ландыш Ганиева уже отправила в зону специальной военной операции. Сейчас готовят очередную посылку. Шить она начала не так давно, но за короткий срок полностью освоила производство таких плащей.

«Летом ушел младший братишка, а в ноябре и старший брат подписал контракт. После того как проводили братишку, я пошла в „Эдем“, где располагается волонтерский центр, и попросила меня научить всему, что они умеют. Мне подарили один антидроновый плащ, я отправила его братишке, вот он и попросил еще десять плащей отправить, так как изделие прошло испытание и оказалось рабочим», — пояснила волонтер.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

По словам Ландыш, она заказала необходимый материал через интернет, а волонтеры в «Эдеме» научили ее шить такие изделия.

«Я на тот момент даже не была знакома со швейной машинкой, — призналась она. — Тогда мы общими силами сшили семь плащей, и еще три плаща мне помогли сшить швеи, чтобы подоспеть отправить их с очередным гуманитарным конвоем. Я всем за это очень благодарна».

Волонтер после отправки первой партии изделий продолжила шить дома — ведь даже один плащ может спасти не одну жизнь. Такие изделия-невидимки на передовой защищают бойцов от тепловизоров.

По словам Ландыш, приобрести очередную партию материала для плащей помогла мать одного из военных. Всего было сшито 12 плащей, и их на днях отправили военнослужащим. Процесс пошива плащей достаточно трудоемок, но женщин это не останавливает.

«Я присоединилась к команде только вот на днях, начала помогать шить плащи. У меня опыт большой, работала закройщицей, а потом в школе много лет учила девочек шить, — заметила одна из волонтеров, Наталья Мещанова. — Сейчас вот учусь шить антидроновые плащи, трудность в том, что слоев много и нужна промышленная швейная машинка. Мы еле-еле шьем, очень сложно, мучаемся».

Ландыш на данный момент помогают и знакомые, и соседи. Одна из них, 73-летняя Нурия Абдуллина, бывшая артистка Бавлинского народного театра.

«С первых дней СВО вязали носки в народном театре, помогала плести маскировочные сети. Я недалеко живу, когда хозяйка пригласила помочь шить плащи, сразу пришла. Надо поддержать наших ребят, — убеждена женщина. — Мы шьем с одним пожеланием, чтобы они поскорее вернулись с победой к своим семьям».

С недавних пор шефство над семьей одного из бойцов СВО в Бавлах взяли члены политической партии: они помогают как по хозяйству, так и шить плащи.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Мы рады, что в Бавлах образовалась такая дружная волонтерская команда. Только в этом году при помощи таких команд мы отправили более 20 партий гуманитарной помощи от юго-востока республики. Сам только недавно приехал из Луганска, отвозили антидроны, тепловизоры, масксети, — поделился куратор волонтеров юго-востока Татарстана Илья Иванов. — Жители объединились, они и средства отдают, и вкладывают всю душу, будем помогать военнослужащим и дальше».

В доме не хватает мужской руки, поэтому пенсионер Ирек Фаррахов помогает по хозяйству и личным автомобилем.

«Мы познакомились с сыном хозяйки на рыбалке. Когда узнал, что он ушел на СВО, решили оказать посильную помощь, потому что двое мужчин из семьи ушли защищать Родину, — сказал Ирек Фаррахов. — Я считаю, что каждый из нас должен помочь СВО. Хочу высказать слова благодарности Леониду и Розе Семенихиным за безвозмездную передачу швейной машинки, директору „Бавлинского лесхоза“ Веронике Башкировой за оказание помощи дровами. Бавлинцы дружные, всем спасибо!»

Ландыш Ганиева также благодарна всем неравнодушным жителям, которые вносят свой вклад в общее дело. «Мы потихоньку сплачиваемся, приходят помогать, это очень приятно. У нас действительно площадь позволяет организовать помощь нашим бойцам. Сейчас мы решили попробовать сшить антидроновые куртки, испытать их. Планируем начать плести маскировочные сети, то есть собираемся и дальше помогать военным», — подчеркнула она.

Финансовой поддержке для закупки материалов активисты будут рады. Помощь можно оказать на карту матери бойцов Римы Каримовой по телефону 8-927-043-07-39. Волонтеры создали свою группу в мессенджере WhatsApp, где будет выкладываться информация о любой помощи.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.