«Объединены общим желанием — победить»: сельчане РТ оказывают мощнейшую помощь СВО

Жители села Сухарево Нижнекамского района Татарстана оказывают мощнейшую помощь бойцам. В волонтерской деятельности, а также в сборе пожертвований участвуют порядка 700 жителей этого сельского поселения. Женщины плетут маскировочные сети, готовят лапшу, чак-чак, школьники делают окопные свечи, люди разных возрастов заняты в гуманитарной работе.

Женщины села Сухарево раскатывают тесто, из которого затем нарезают домашнюю лапшу. Еще несколько часов она сохнет и получается отличная заготовка для супа. «Берем домашнее яйцо, муку, немного подсушиваем и режем мелко-мелко, – рассказала жительница села Альмира Сафина. – Чтобы им вкусно было, хотим их поддержать, победа будет за нами...».

Заготовку продуктов ведут в здании Сухаревской мечети. Здесь хватает места и созданы все условия. В соседней комнате волонтеры делают чак-чак. Это лакомство на передовой пользуются популярностью.

«С помощью деревенского меда мы чак-чак слащим, чтобы ребятам вкусно было, уютно как дома», - рассказала жительница села Сухарево Нажия Мустафина.

Самый главный ингредиент, который добавляют женщины в свои блюда — это любовь, причем, это не фигура речи. У Нажии Мустафиной на передовой служит сын и каждый раз, когда она у плиты, то вспоминает о нём.

«Все дети как мои. Я их сейчас не отделяю, все солдаты - все сыновья...», – отметила сельчанка.

В это время в здании сельсовета делают окопные свечи. Этим занимаются ребята из молодой гвардии. Юные умы еще и привносят новые идеи в конструкцию изделия, чтобы упростить быт военнослужащих.

«Вот наши ребята из «Молодой гвардии» придумали, чтобы ребята не искали спички в окопах, вдруг отсырели, вот так прицепить, чтобы все было под рукой», – поясняют активисты.

Жители села Сухарево в августе 2023 года организовали свое сообщество волонтеров «Мы частичка нашей победы, в рамках которой собственноручно изготавливают различное снаряжение. Масксети, нашлемники, сами закупают для этого материалы.

«Километровую сеть мы сплели, а так где-то мы 200 километровых сетей за это время», – рассказала Алена Фролова.

Вскоре мотоцикл пополнит автопарк одного из подразделений. Запрос поступил от минометчиков. Им нужен транспорт для перевозки оружия. Глава Сухаревского поселения пожертвовал для этого мотоцикл, оставшийся от отца.

Аппарат получился универсальный, может выполнять разные задачи. На специально изготовленной люльке установлены саперная лопатка, лом, топор. Также на этой технике можно подвозить боеприпасы и эвакуировать раненых с поля боя.

Сухаревцы одни из самых активных в гуманитарной работе во всем Нижнекамском районе. Особенно сильно они переживают за своих земляков, которые сейчас стоят на защите Родины. Всего их ушло 18 человек.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой