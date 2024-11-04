Путин назначил врио губернаторов Ростовской и Тамбовской областей

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Ростовской и Тамбовской областей — ими стали Юрий Слюсарь и Евгений Первышов соответственно. Указы главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Ставший врио руководителя Тамбовской области Евгений Первышов — участник программы «Время героев», ветеран специальной военной операции (участвовал в ней с октября 2022 года), бывший мэр Краснодара (с 2016 по 2021 год).

Занимавший ранее, с 2022 года (как врио — с 2021 года), пост губернатора Тамбовской области Максим Егоров покинул пост по собственному желанию. Пресс-служба Правительства региона сообщила РИА Новости, что он займет новую должность на федеральном уровне.

Возглавлявший Ростовскую область с 2010 года Василий Голубев, уходя в отставку по собственному желанию, также сослался на «переход на другую работу».

Ставший врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь с 2015 года был генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в госкорпорацию «Ростех». По информации СМИ, на этой должности его может сменить Вадим Бадеха, который пока возглавляет также входящую в «Ростех» Объединенную двигателестроительную корпорацию.