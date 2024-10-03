«Старший сын берет пример храбрости с отца»: история жены контрактника из Татарстана

«Первое, что я испытала, – страх, понимала, что он находится в самой гуще событий»

Ригина – жена контрактника. Ее супруг Дмитрий – ефрейтор, он служит в спецназе и с первых дней специальной военной операции участвовал в боевых действиях на Донбассе. Когда муж отправился в командировку, Ригина была на последнем сроке беременности. На ее плечи выпала не простая задача: ждать мужа, когда не было никакой связи с ним, пережить его тяжело ранение.

Дмитрий и Ригина живут на Высокой Горе. У них двое сыновей – Тимур и Ратмир, восьми и двух лет. После ранения глава семейства полностью не восстановился, у него частично не работает рука. Тем не менее он не только справляется с хозяйством, воспитанием сыновей, но и продолжает службу в своей войсковой части. А еще занялся параолимпийским спортом – занимает первые места на соревнованиях по стрельбе.

Те переживания, которые Ригина испытала в первые дни СВО, она, по собственному признанию, постаралась стереть из памяти. Говорит, было непросто, но сейчас, когда муж рядом, старается думать только о хорошем.

«Мужа отправили в командировку, он сказал, что едет на учения. А когда по телевизору объявили, что началась специальная военная операция, первое, что я испытала, – это страх. Я понимала, что он сейчас находится в гуще событий. Было страшно – и вообще, и за наше будущее, ведь тогда было непонятно, чего нам ждать. В голове я прокрутила разные варианты событий и морально подготовила себя ко всему», – вспоминает Ригина.

«Я привыкла, что он всегда рядом»

Беременная женщина со старшим сыном осталась одна в частном доме, и на ее плечи легли все домашние хлопоты. Плюс ко всему ее не покидали тревожные мысли о муже.

«Жены военных привыкли к таким ситуациям: они постоянно одни, пока мужья в командировках. У нас же все было по-другому. Дима до этого был только в Чечне, я привыкла, что он всегда рядом. Наоборот, это сейчас он постоянно в разъездах: то на реабилитации, то на соревнованиях, то “уроки мужества” в школах проводит. Он не может быть полезным на СВО, видимо, компенсирует это, активно занимаясь общественной жизнью. Старается быть полезным для общества», – поделилась жена бойца.

Ригина рассказывает, что супруг активно вовлекает других ветеранов к участию в спорте.

«Он старается, чтобы каждый участник СВО был замечен, чтобы никто не остался в стороне. Мне нравится его позиция, нравится, что он думает не только о себе. Поэтому я не против его постоянного отсутствия дома», – улыбается она.

«Не все понимают, что сейчас происходит в мире»

Ригина приняла участие в фотопроекте «Жена героя».

«Другие жены военнослужащих даже снялись в фильме “Тихий тыл”, они рассказали свои истории о том, как тяжело ждать, как вздрагиваешь от каждого звонка. Этот фильм очень важен в наше время, ведь не все люди понимают, что сейчас происходит в мире», – считает жена бойца.

В начале СВО татарстанского «Союза офицерских жен» еще не было, а сейчас там оказывают поддержку женщинам, которые ждут своих защитников с передовой. Но в первые дни спецоперации Регина оставалась со своими переживаниями практически один на один.

«Если кто-то дружил семьями, они, естественно, объединялись, вместе собирали гуманитарку, поддерживали друг друга, передавали новости. В моем же случае рядом оказалась подруга. Наши мужья служат вместе. Она тоже была в положении – ждала двойняшек. Мы поддерживали друг друга, искали вместе новости с передовой, пытались как-то выйти с мужьями на связь», – вспоминает она.

«Сына назвали Ратмир – борец за мир»

Первые две недели, как началась спецоперация, от Дмитрия не было никаких вестей. Потом жены военнослужащих помогли Ригине связаться с ним. Так состоялся их первый за долгое время разговор, продлился он всего 30 секунд.

«Тогда я ему рассказала, как планирую назвать сына. Может быть, он и оспорил бы мое решение, но у него было слишком мало времени. Он успел сказать только: “Ладно”», – смеется она.

Сына назвали Ратмир – это имя очень символичное в такой сложный период для страны. Оно переводится как «борец за мир».

«Это имя мне случайно попалось: я перебирала документы на работе, и мне попался паспорт молодого человека. Когда я увидела, как его зовут, имя его мне показалось таким звучным и красивым. Потом уже я поняла, что значение этого имени связано с нынешним периодом нашей жизни», – говорит жена бойца.

«Я знаю, он получил ранение, увидела это во сне»

Новость о том, что муж получил ранение, Ригина встретила практически накануне родов. Приняла ее она стойко и мужественно, ведь переживать ей было нельзя.

«В тот день, когда Дима был ранен, я увидела сон: на улице кромешная тьма, слякоть, а он никак не может заехать на своей машине домой, буксует и ничего не получается. Я ему говорю: “Давай я тебе помогу”, а он отвечает: “Ты не сможешь, ладно, я тогда обратно возвращаюсь. Я вернусь домой на следующей неделе”», – вспоминает супруга бойца.

Вечером следующего дня к ней приехали родители Дмитрия. И когда они сказали: “Тебе лучше сесть”, – она уверенно ответила: “Я знаю, он получил ранение. Я почувствовала это во сне”.

«Как во сне он говорил, что будет дома через неделю, так и случилось. Его отправили в госпиталь на территории России. Да, он был еще не дома, но зато уже на родной земле. Когда я узнала о ранении, я не паниковала. Мне нельзя было плакать, я держалась, ведь во мне был малыш и я могла навредить ему. И я не могла показывать свои слезы старшему сыну. Такого варианта, как расслабиться и жалеть себя, просто не было», – говорит Ригина.

«Старший сын берет пример храбрости с отца»

Воссоединиться с семьей боец смог не сразу. Лечение в госпитале, операции и реабилитация продлились несколько месяцев, поэтому он не смог встретить жену и сына из роддома. Но главное, говорит Ригина, что сейчас папа рядом.

«Старший сын говорит, что будет военным, как папа. Правда, он хочет не в спецназ, а в разведчики. Мы объясняем ему, что это очень опасно, что нужно находиться на вражеской территории, но его это не пугает. Видимо, берет пример храбрости с отца», – говорит она.

Ригина поделилась, что не хотела бы отправлять сыновей на военную службу, но если они сделают свой выбор в пользу армии, поддержит.

Сейчас Ригина работает, учится, совершенствуется в своей профессии – она трудится в сфере гостиничного бизнеса. Успевает и с детьми провести время, и делать домашние дела, пока муж занимается общественной жизнью, воспитывает подрастающее поколение.

«В нашу гостиницу заселились беженцы с Донбасса, я наслушалась самых страшных историй о войне»

«В 2014 году, когда работала в гостинице, к нам заселили беженцев с Донбасса. Мы помогали им создать уют в номерах, помочь создать домашнюю обстановку. Тогда я наслушалась самых страшных историй о войне. Помню, как приехала пожилая пара с внучкой. Им было очень горько от мысли, что, возможно, они будут похоронены не в родной земле», – вспоминает она.

Кто-то был очень благодарен за помощь, кто-то винил всех вокруг в происходящем, говорит жена бойца.

«Они приезжали кто в чем мог, среди них были беременные женщины, семьи с маленькими детьми. У кого-то на войне погибли родные. Тогда я увидела много горя. Мы долго шли к тому, чтобы разрешить конфликт, чтобы вернуть мир на землю Донбасса. Надеюсь, что вскоре люди, которые там живут, смогут насладиться спокойной жизнью», – надеется Ригина.

Фотографии предоставлены героями публикации