«Рука пока не двигается, но мечтаю вернуться на СВО»: история контрактника из Татарстана

«Служить в спецназе было мечтой с детства»

Боец спецназа, ефрейтор Дмитрий, награжденный медалью Жукова, с самого начала боевых действий находился на СВО. Он отважно выполнял боевые задачи, но пришлось вернуться домой – его комиссовали из-за серьезного ранения.

Дома его ждали сын и беременная жена, боец даже не смог встретить ее из роддома, но сейчас семья воссоединилась. Старший сын растет настоящим патриотом, для него отец – пример мужества и отваги. А супруга стала участницей фотопроекта «Жена героя». Она тоже невероятно гордится им.

Дмитрий рассказывает, что грезил карьерой военного еще с юношеских лет.

«Все началось после школы, я хотел пойти в МВД, но отец меня отговорил и отправил учиться в Академию ФСИН в Рязань. Потом я четыре года проработал в конвойной службе», – рассказывает боец.

Дмитрию служба была не по душе, он решил уволиться. Год провел на гражданке, отнекиваясь от поступавших предложений снова устроиться в различные правоохранительные структуры.

«Я решил пойти в армию, мне тогда было 22 года. Когда выбирал воинскую часть, не хотелось уезжать далеко от дома, поэтому устроился в часть, которая находится в Казани. Служить в спецназе было моей мечтой детства. Когда мне было около 16 лет, по телевизору показывали сериал “Спецназ”, и я хотел быть таким же, как герои с экрана», – вспоминает Дмитрий.

«Тяжело, не отрицаю, но кто-то должен выполнять эту работу»

Служба была очень интересной, Дмитрий с азартом изучал военное дело. Он подписал контракт и остался служить в этой части.

«Тяжело, не отрицаю, любая служба будет тяжелой, но кто-то должен выполнять эту работу. И психологически быть готовым нужно, и морально, и физически. Нужно быть готовым ко всему», – отмечает боец.

За его плечами несколько командировок в Чечню. Самой сложной, по собственному признанию, стала служба в зоне специальной военной операции.

«Я находился там с первых дней. 26 марта 2022 года меня хорошо зацепило. Я находился в технике, начался обстрел, не успел выпрыгнуть, и в меня полетели осколки. Меня не должно было там быть, должны были поменять. Как говорят, только Всевышнему известно, сколько нам осталось и когда нам умирать», – поделился Дмитрий.

Бойцу сразу оказали первую помощь боевые товарищи, вывезли его из опасной зоны.

Усложняло ситуацию то, что в это время его жена находилась на седьмом месяце беременности.

«Не могу двигать рукой, но врачи говорят, что нерв восстанавливается, и это дает надежду»

«Сообщить о ранении я сначала решил отцу – он расплакался. Понятное дело, сын – сложно бывает сдержать эмоции. Потом, когда уже появилась связь, по видео позвонил жене, чтобы она видела, что я жив, что со мной все нормально, чтобы сильно не нервничала. Но все равно начались слезы, так же отреагировала мать», – вспоминает боец.

Осколками Дмитрию задело правую руку и левую ногу – с ногой проблем не было, осколки вытащили сразу, а руку долго не могли привести в порядок.

«Рука потеряла чувствительность. Я не могу ею двигать, но врачи говорят, что нерв восстанавливается, и это дает надежду. Сейчас у меня инвалидность, но я не отчаиваюсь – работаю, занимаюсь сваркой. Даже в классе старшего сына, когда делали ремонт, я одной рукой спокойно красил стены, еще и быстрее остальных. Главное, не жалеть себя», – уверен Дмитрий.

В мае на свет появился младший сын, но на выписку из роддома Дмитрий не успел

«Он родился 13 мая, а у старшего день рождения 25-го числа. Я приехал 26 мая ночью, ничего никому не говорил – устроил сюрприз. Я даже спать не хотел, мы всю ночь проговорили с женой, я тогда впервые увидел младшего сына. Первое время боялся взять его, потому что одна рука не работала, но постепенно освоился, привык», – говорит Дмитрий.

Мать бежала босиком на улицу, увидев сына

Утром он поехал к родителям – мать выбежала босиком на улицу, увидев сына.

Администрация Высокогорского района оказывала помощь семье, пока Дмитрия не было дома. Да и после того, как он вернулся, не забыли, всегда поддерживают.

«Я очень благодарен за это – отношения с руководством и главой района у нас очень хорошие. Ребенку нужно было поступать в садик, возникли с этим проблемы – в районе помогли решить вопрос. Если мероприятия где-то проводят, нас везде приглашают», – рассказывает боец.

Помогают решать различные вопросы – в общем, говорит Дмитрий, не забывают.

«Ко мне все соседи относятся с уважением. Я не кричу на каждом углу о том, что я участник СВО. Есть те, кто требует к себе особого отношения, бьет в грудь, возмущается. Я этого не понимаю. Такие люди очень любят жаловаться, жалеть себя. Если им предлагаешь помощь, они отказываются и продолжают говорить, что им никто не помогает», – говорит Дмитрий.

«Как буду воевать? Не знаю. Из Питера один мужчина ушел на фронт с протезом руки»

После того как был комиссован, Дмитрий решил заняться спортом.

«Мне предложили войти в команду по спортивной пулевой стрельбе – сказали, что если будут успехи, меня возьмут в сборную. Спорт выводит людей из тяжелых психологических состояний, мне это помогает, очень нравится, я горю желанием», – поделился боец.

Дмитрий получил статус ветерана боевых действий и, несмотря на то что одна рука его практически не функционирует, мечтает вернуться на СВО.

«Как буду воевать? Не знаю. Из Питера один мужчина же ушел на фронт с протезом руки. У нас был один боец, он воевал с протезом ноги. Ну и, в конце концов, необязательно же на передке быть, можно и в тылу помогать. Поживем – увидим», – объяснил Дмитрий.

«Мы сделали шаг на опережение. Если бы не успели, все это шло бы сейчас на нашей территории»

Дмитрий говорит – самое главное, чтобы то, что происходит сейчас в зоне боевых действий, не коснулось детей и женщин, которые находятся на мирной территории.

«Не хочу, чтобы все было, как во времена Великой Отечественной войны. Сейчас мы сделали шаг на опережение, а если бы не успели, все это происходило бы сейчас на нашей территории», – считает он.

Дмитрий говорит, что мирные жители на освобожденных территориях встречали их как героев и говорили, что ждали этого момента с 1991 года.

«Попадались и нацисты. Одна женщина нам постоянно угрожала, говорила: “Уходите, иначе наши ребята вас убьют”. Мы, конечно же, не обращали на нее внимания. Кто-то говорил, что мы уничтожаем мирное население. Это не так. Врага – да, а обычных людей никогда не тронем. Я слышал много историй о зверствах бойцов ВСУ, как они общаются с нашими пленными. Надо было всех после Великой Отечественной войны уничтожить, не надо было давать им шансов», – подытожил Дмитрий.

Фотографии предоставлены бойцом