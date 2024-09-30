«Все ради того, чтобы вы жили мирно»: боец СВО ответил на вопросы школьников из Казани

Военнослужащий Дмитрий Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Участник и ветеран боевых действий Дмитрий встретился с учащимися казанской гимназии №50 и провел для них «Урок мужества». Он внимательно ответил на вопросы школьников, а также рассказал о том, с чего начался конфликт с Украиной и для чего Россия проводит спецоперацию.

Дмитрий участвовал в боевых действиях с начала СВО. На военной службе он уже 12 лет. Награжденный медалями Георгия Жукова и «За боевые услуги», он рассказал о своем боевом пути, о патриотизме и о том, что важно преодолевать страхи.

Выполняя боевые задачи, Дмитрий получил ранение и был освобожден от воинской службы по состоянию здоровья. Сейчас военный продолжает службу в Казани и, несмотря на инвалидность, занимается спортом.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Свою беседу с учениками Дмитрий начал с рассказа о детях, которые живут в зоне СВО и поведал о том, как они прячутся в подвалах от обстрелов.

«Все, что сейчас происходит, делается ради того, чтобы вы жили мирно. Все это страшно, но боится только глупый. Вам тоже бывает страшно, когда вы, например, приходите на урок неподготовленными. Но главное – это уметь преодолеть свой страх», – поделился участник СВО.

Он объяснил причины конфликта на Донбассе и с интересом выслушал ребят, которые продемонстрировали свое знание истории. Дмитрий поделился личными переживаниями и предостережениями о том, как важно быть настороже в сложных ситуациях, и привел примеры опасных моментов из своей службы.

«Враг наш двуличный. Мы встречали людей, которые стояли с украинским флагом и говорили, что ждали нас с 2014 года. Мы никогда не брали еду у людей, потому что часто были случаи, когда нас пытались отравить. При общении с людьми приходилось сохранять бдительность», – объяснил Дмитрий.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Дети с интересом примеряли бронежилет и каску, а также выполняли упражнения в экипировке, что вызвало у них массу положительных эмоций. Они подарили Дмитрию письма для солдат, и он пообещал доставить их на передовую, рассказывая историю о солдате, который носил письмо школьника как оберег.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Письма для нас значат очень много. Была такая история: один солдат шел с отрядом и выронил письмо, которое ему написал школьник. Он заметил пропажу и вернулся, прошел метров пять, и в место, откуда ушел, прилетел снаряд. С тех пор это письмо он носил как оберег», – поделился Дмитрий.

Во время общения с младшеклассниками Дмитрий ответил на множество вопросов ребят, включая интерес к его медалям и его чувствам во время спасения людей. «Счастье», – ответил он на вопрос о том, что испытывает, когда спасает жизни. В завершение встречи военнослужащий пообещал вернуться, когда ребята станут старше.