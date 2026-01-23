news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 января 2026 18:27

Новым главврачом Республиканского онкодиспансера Татарстана стал Марат Мухамадеев

Читайте нас в
Телеграм
Новым главврачом Республиканского онкодиспансера Татарстана стал Марат Мухамадеев
Марат Мухамадеев
Фото: «Татар-информ»

Главным врачом Республиканского клинического онкологического диспансера стал Марат Мухамадеев. Ранее он возглавлял Больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах (БСМП). О назначении сообщает пресс-служба онкодиспансера.

Нового руководителя коллективу представил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Сегодня стало известно, что экс-главврач РКОД Ильгиз Хидиятов уволен по представлению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. Проверка выявила, что коммерческие фирмы оплачивали личные расходы Хидиятова – бытовую технику и аренду автомобиля – в период заключения с ним госконтрактов. Он также скрыл сведения о страховании жизни на 5 млн рублей и оформил имущество на 17 млн рублей на родственника.

#ркод #Назначение #главный врач #врачи
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

23 января 2026
«БПЛА – это и разведка, и спасение»: рассказ оператора дронов из Буинска

«БПЛА – это и разведка, и спасение»: рассказ оператора дронов из Буинска

22 января 2026