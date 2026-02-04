Каждый 32-й татарстанец болен онкологией

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Каждый 32-й житель Республики Татарстан стоит на учете с онкологическим заболеванием. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный внештатный специалист онколог Республики Татарстан Эдуард Нагуманов.

«На 31 декабря 2025 в Республике Татарстан было зарегистрировано 127 324 пациента со злокачественными новообразованиям. Впервые в истории Республики Татарстан заболеваемость вышла за пределы 20 тысяч человек», – сказал спикер.

По словам Нагуманова, заболеваемость выросла на 4,5% по сравнению с 2024-м годом и на 12% больше, чем в 2023 году.