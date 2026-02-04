Главный онколог РТ назвал виды рака, которыми чаще всего болеют татарстанцы

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Чаще всего в Татарстане встречается колоректальный рак и рак кожи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный внештатный специалист – онколог Республики Татарстан Эдуард Нагуманов.

«В структуре заболеваемости за 2025 год лидирует рак толстой кишки – 14,6%, меланома кожи – 13,9%, рак молочной железы – 12,4%, органов дыхания – 8,7%, простаты – 8,3%», – сказал Эдуард Нагуманов.

Также в республике растет смертность от онкологии. За 2025 год показатель составил 187,8 на 100 тысяч населения – рост на 4,3% по сравнению с прошлым годом.