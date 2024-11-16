NYT: Выходец из РФ может стать спецпосланником Трампа по Украине

Родившийся в Советском Союзе и живший в России до 11-летнего возраста юрист Борис Эпштейн может стать специальным посланником избранного Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на четыре источника.

Эпштейн сам предложил Трампу назначить его спецпредставителем по Украине. Это произошло в самолете, на котором избранный Президент летел на встречу с главой государства после выборов. Юрист заметил, что имеет родственников по обе стороны конфликта.

«Несколько человек в самолете, по-видимому, были шокированы идеей назначения г-на Эпштейна на деликатный дипломатический пост <...>», — констатирует издание.

Впрочем, меньше остальных был шокирован этой инициативой сам Трамп. Он «слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не пообещал ничего», поясняет NYT.

Назначению Эпштейна препятствует отсутствие у него дипломатического опыта и открытое против него дело в штате Аризона из-за попытки отменить итоги выборов 2020 года «с помощью так называемых поддельных выборщиков».

Борис Эпштейн родился в Москве в 1982 году и жил в СССР и России до 1993 года, когда эмигрировал в США. В 2016-м был старшим советником в ходе предвыборной кампании Трампа, затем короткое время работал в Белом доме и входил в команду юристов политика. Позднее он координировал юридическую защиту по делам, открытых против лидера Республиканской партии.

По информации NYT, Эпштейн сообщил своим друзьям, что хотел бы формально не входить в администрацию США и быть спецпредставителем по Украине на правах советника Трампа.

При этом издание замечает, что после избрания Трампа Эпштейн быстро стал «одной из самых влиятельных фигур» в его команде, хотя не играл официальной роли во время предвыборной кампании. Среди близких к политику людей есть те, кто презирают его консультанта, но никто не сомневается в влиятельности последнего. Даже очень близкий к Трампу миллиардер Илон Маск в частном порядке удивлялся тому, что Эпштейну предоставили столько полномочий.

В частности, Борис Эпштейн участвует в сборе сведений о кандидатах на посты в администрации, прямо влияя на подбор должностных лиц. Он собрал для Трампа штат сотрудников в Министерство юстиции и поспособствовал назначению Уильяма Макгинли на должность советника Белого дома, пока руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс была занята другими делами. Кроме того, он, хотя и не сразу, стал ключевым закулисным сторонником назначения нелюбимого многими республиканцами Мэтта Гетца на пост генерального прокурора.

Ранее, 13 ноября, телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп может в скором времени назначить специального посланника, который займется вопросом мирного урегулирования на Украине. По данным украинских СМИ, в качестве одного из претендентов на эту должность рассматривается известный своими «ястребиными» взглядами бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Сейчас он отвечает за формирование переходного состава Государственного департамента.